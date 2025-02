Madalmaade kuninga vastuvõtt, kolme uue kasarmu avamine, uutesse avaratesse ruumidesse kolimine. Ja muidugi igapäevaste õppuste ja turbelendudega jätkamine. Viimased päevad on olnud Ämari õhubaasis pingelised.

Ämari lennubaasis võõrustati läinud neljapäeval, 13. veebruaril Madalmaade kuningat Willem-Alexanderit. Kiir­visiidi käigus jõudis tema majesteet kohtuda nii Ämari baasis teenistust pidavate Hollandi õhuväelaste kui Eesti kaitseväe kõrgete esindajatega.

Willem-Alexanderile näidati Ämari õhubaasi, ta kohtus kaitseväe juhtaja Andrus Meriloga ning siis tutvustasid hollandlastest õhuväelased kuningale oma igapäevast teenistuskeskkonda. 120 Hollandi kuningliku õhuväe õhuväelast saabus Eestisse novembri lõpus koos nelja hävitajaga F-35, millega turvatakse Balti riikide õhuruumi. Willem-Alexander jälgis ka demonstratsioonharjutust kahe F-35ga. Enne seda sai ühte neist istuda ka piloodi väljaõppe läbinud kuningas ise. 2002. aastal lendas ta ise piloodina Tartusse. Nüüdse visiidi raames Hollandist Eestisse lennates oli ta teiseks piloodiks.

Varghävitajad F35, millega hollandlased õhuturvet teostavad, suudavad täita nii hävitus-, luurelennuki kui ka taktikalise pommitaja ülesandeid. Viienda põlvkonna hävitajale F-35 annab eelised lahingus vargtehnoloogia ja mitmekihiline andmeside.

„Sõdurite varustus, olme-, õppe- ja magamisruumid on nüüd kõik koos, ühe katuse all.“

Steven Linkov

„Keerulisele rahvusvahelisele olukorrale vaatamata pole Ämaris plaanis lennukite koosseisu suurendada, küll ­toimuvad õppused sagedamini,“ kinnitas Harju Elule õhuväe spetsialist Siim-Verner Teder.

Avati kolm uut kasarmut

Läinud reedel, 14. veebruaril avati Ämari lennubaasis kolm uut kasarmut, kus lisaks ajateenijate majutusruumidele on töökohad tegevväelastele ning olme- ja laoruumid. Uued ruumid said nii õhu-, mere- kui jalaväelased. Lisandus ka 15 000 ruutmeetri suuruse kogupindalaga kasarmu liitlastele. „Eesti pole nii suur riik, et võiks ainult enda kaitseväele loota. Sellepärast tuleb hoolitseda, et ka liitlastel siin hea oleks,“ kõneles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) lääne portfellijuht Steven Linkov.

Ämari lennubaas on kahel viimasel aastal jõudsalt arenenud. Eelmise aasta lõpus taasavati Ämari lennurada, valmisid hooldus ja õppegaraažid lennubaasis baseeruva kaitseväe tehnika hooldamiseks ning väljaõppeks. „Täna avatavad kasarmud parandavad märkimisväärselt meie ajateenijate, tegevväelaste ja liitlaste majutus- ja väljaõppe tingimusi,“ kinnitas Steven Linkov.

Kasarmuid ehitanud Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Jaan Mäe meenutas, et lõppenud tööd olid hoonete ehitusest oluliselt laiema haardega. Kasarmute kerkimisega paralleelselt toimus mitmete tehnosüsteemide ehitus. „Oleme väga tänulikud RKIKile ja Ämari Lennubaasi üksustele, kellega koos oli võimalik lühikese tähtaja jooksul teostada mahukaid ja väga eri­ilmelisi töid,“ kiitis Mäe tööde tellijaid. Ehitajalt anti tellijale suur sümboolne võti, millega avada kõik kolm kasarmut.

Nõukogude aeg on Ämarist läinud

Lint lõigatud, siirdusid avamisele tulnud külalised kasarmuid kaema. Uudistamist väärt oli suur õppeklass jalaväelaste kasarmu esimesel korrusel. Ruumist avanesid õue väravad, mille kaudu võis sõjamasin otse õppeklassi sõita. „Nüüd ei pea sõdureid külma käes õpetama. Soojas klassiruumis on tulemused paremad,“ kiitis keegi ohvitseridest. Teine arvas, et tankiga klassi just ei sõida, aga soomustransportööri saab küll sisse ajada.

Teisel korrusel köitsid uudistajate tähelepanu moodsa sisustusega töö- ja nõupidamisruumid. Nii mõnelgi kahekordne uks ees – eks ikka salakõrva vastu. Nende kõrval oli õppustelt naasnuile avar, suure lava- ja pesuruumiga saun. Kolmandal korrusel olid ajateenijate magamis- ja puhkeruumid, sealsamas kõrval relvalaod.

„Sõdurite varustus, olme-, õppe- ja magamisruumid on nüüd kõik koos, ühe katuse all,“ kõneles Steven Linkov. Ajakirjanike küsimusele, kas hoone keldris on ka varjend, nagu nüüd standardid, vähemalt tsiviilelu standardid ette näevad, vastust ei tulnud. Ohvitserid kinnitasid ainult, et kõik on ehitatud nii, nagu NATO standardid ette näevad. Kõige olulisemat rolli etendab sõjas ikka sõdur. Ja uutes kasarmutes on sõdureil head tingimused.

„Ämari lennubaasi moderniseerimise käigus on viimasedki nõukogude ajast jäänud hooned lammutatud,“ kinnitas Steven Linkov. Üks majake on küll jäänud, aga sinna tuleb ohvitseride kasiino. Retro. Ei midagi sõjaväelist.