Liikluskindlustus on Eestis kohustuslik, kuid selle kaitse on piiratud – see hüvitab ainult kannatanule tekitatud kahju, jättes sinu enda auto võimalikud kahjustused ja ootamatud olukorrad katmata. Just seetõttu pakub IIZI liikluskindlustusele lisakaitseid, mis tagavad kindlustunde ka juhul, kui jääd teele tehnilise rikke tõttu, satud kokkupõrkesse loomaga või põhjustad õnnetuse.

Miks eelistavad autojuhid lisakaitsetega liikluskindlustust?

Triin Kääramehe sõnul on IIZI unikaalsed lisakaitsed võitnud klientide usalduse, kuna need pakuvad turvalisust ka neile, kellel ei ole huvi kaskokindlustuse vastu. „Kui vaadata 2024.aasta trende, siis juba 54% sõidu ja pakiautode aastase liikluskindlustuse ostjatest valis juurde vähemalt ühe lisakaitse. See näitab, et kindlustuse sisu on muutunud tähtsamaks kui pelgalt soodne hind,“lisab Kääramees. Lisakaitseid on võimalik valida nii valmis pakettidena kui ka personaalselt kohandades – just vastavalt sellele, millist kaitset sinu sõiduk ja sõiduharjumused vajavad.

Kõige populaarsemad lisakaitsed, mis võivad ka sind aidata

24/7 Kahjuabi – tugi ootamatutes olukordades

Liikluskindlustus ei aita, kui auto jääb teele rikke tõttu või aku tühjeneb. IIZI 24/7 Kahjuabi tagab, et saad kiirelt abi pukseerimise, rehvivahetuse või kütuse lõppemise korral. Vajadusel transportitakse sõiduk lähimasse töökotta või hoiukohta. See kaitse on eriti kasulik neile, kellel puudub kasko, kuid kes ei soovi jääda ootamatus olukorras abita.

Kokkupõrge loomaga – kaitse remondikulude vastu

Loomaga kokkupõrge võib kaasa tuua tuhandeid eurosid remondikulusid, mida tavaline liikluskindlustus ei kata. IIZI Kokkupõrge Loomaga lisakaitse kehtib nii suurtele (põdrad, kitsed) kui ka väiksematele loomadele (rebased, jänesed), samuti lindudele. Nüüd on võimalik seda kaitset lisada ka 3- ja 6-kuulistele liikluskindlustuse lepingutele, mis on hea uudis hooajaliste sõidukite omanikele.

Sinu kahjud kokkupõrkel sõidukiga – suuremate kuludeta plekimõlkimised

Kõige sagedasemad liiklusõnnetused on väiksemad plekimõlkimised, näiteks parklates või kitsastel tänavatel. Kui oled ise õnnetuse põhjustaja, siis see lisakaitse aitab su remondikulud katta – eriti kasulik näiteks vanematele autodele.