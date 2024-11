Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) andis oma 32. sünnipäeva pidulikul tähistamisel välja tiitli aasta naine 2024, kelleks on Anna-Kaisa Oidermaa (Peaasi.ee looja ja tegevjuht. Aasta nooreks naisettevõtjaks valiti Ilona Tint (ettevõtja, noorsootöötaja, rahatarkuse entusiast). Aastate naiseks valiti Reet Linna.

Anna-Kaisa Oidermaa

„See on minu jaoks suur au, kuna kogukond on alles väga värske. Samas tean, kui oluline kogukonnatunne on ja olen liikmetele tänulik. Loodan, et Eesti ettevõtlike naiste kogukonnatunne kasvab veelgi,” sõnas aasta noor naisettevõtja Ilona Tint.

Reet Linna jaoks oli tegemist tohutu üllatusega „Viimane pool aastat on olnud pöörane, aga olen õnnelik, et saan teha seda, mida armastan. Suurim tänu on see, et olen inimeste seas oodatud. Loodan, et suudan veel imelisi elamusi pakkuda – elame veel”.

EENA kutsub igal aastal üles kõiki organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid esitama aasta naise kandidaate. Ettepanekute põhjal valib EENA juhatus välja kolm tähelepanuväärset naist aasta naise nominentideks. Aasta naise tiitlile kandideerisid Kaja Kallas (poliitiik ja endine peaminister), Anna-Kaisa Oidermaa (Peaasi.ee looja ja tegevjuht) ning Anna Hints (filmirežissöör).

Aasta noore naisettevõtja tiitlile kandideerisid Kristina Mering (MTÜ Nähtamatud Loomad asutaja ja tegevjuht), Ilona Tint (ettevõtja, noorsootöötaja, rahatarkuse entusiast) ning Mai-Liis Kivistik (elustiilibrändi MaiWistik looja).

Aastate naise tiitli annab EENA välja naisele, kes on tubli äris, teaduses, kultuuris või mõnel muul elualal, kes on ettevõtja või ametinaine. Ta on Eesti Vabariigi kodanik, ühiskonnaelu aktiivne mõjutaja ning on kogu oma elu jooksul korda saatnud midagi eriti tähelepanuväärset.

Aastal 1992 loodud Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) kuulub rahvusvahelisse äri- ja ametinaiste võrgustikku BPW International – Business and Professional Women International. Assotsiatsioon loodi eesmärgiga aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ja ühiste tegevuskavade elluviimisele ning klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele. Aasta naise tiitlit antakse välja igal aastal alates 1993. aastast.