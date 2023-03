Harjumaal Saku vallas avatud Alexela teenindusjaam, mis sai ühtlasi käesoleval aastal valla poolt tunnustuse „Aasta tegu“, pakkus avamise puhul soodsa hinnaga gaasikütust CNG 1,29 eurot kilogrammi kohta.

Energiaettevõtte Alexela tegevjuht Aivo Adamson ütles, et Sakus Männiku teel asuv Alexela on kaua tehtud kaunike. „Rekonstrueerimise vajadus oli ilmne, ka kohalik kogukond küsis meilt juba ammu suurt poodi ja gaasikütustega tanklat. Ütleme nii, et kogu protsess on aega võtnud kümmekond aastat, et jõuda kohaliku omavalitsuse ja kogukonda kõige sobivama lahenduseni ja meil on väga hea meel selles koostöös jõutud tulemuse üle, mida kõik saavad Saku vallas ise uudistama minna.“

Sakus Männiku teel asuvas Alexelas on suur pood koos energiaettevõtte uuenenud kohviku lahendusega, kõik autokütused alates traditsioonilistest kuni elektriautode laadimise ja gaasikütusteni, milleks on nii LPG, CNG kui raskeveonduses kasutatava LNG-ni. Saku LNG tankla on ühtlasi Eestis teine avalik LNG gaasitankla peale Alexela Jüris asuva LNG jaama. Elektriautodele on ülikiirlaadija võimsusega 180 kW, millel on nii Euroopa CCS otsik kui ka Jaapani autodele mõeldud CHAdeMO otsik. Lisaks on laadija varustatud ka 22 kW Type 2 otsikuga, millest saavad laadida nii elektriautod kui ka pistikhübriidid. Samuti on kohapeal olemas AdBlue, klaasipesu tankur, rehvirõhu kontroll, autoparkla nii sõidu- kui veoautodele. Tegemisjärgus on veel selvepesula seadmete paigaldus, misjärel võiks juba suvel saada ka pesulat kasutada.

Saku vald tunnustas käesoleva aasta veebruaris Männiku teel asuvat Alexelat ka Aasta teo tiitliga. Saku vallas asuva Alexela biometaani tankimisvõimaluse on kaasrahastanud EU Ühtekuuluvusfond, täpsem info kik.ee.

Alexela on eestimaine rohenovaator, kes arendab jätkusuutlikku tanklavõrgustikku läbi biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Alexela toodab ringmajanduse põhimõttel biometaani ning rajab päikese- ja tuuleparke. Lisaks opereerib ettevõte koos partneritega Soomes Haminas LNG terminali ning arendab Paldiskis Energiasalve nime kandvat taastuvenergia vesisalvestit. Alexela pakub oma klientidele laia spektrit igapäeva energiatooteid, milleks on elekter, maagaas ja ballooni- ning mahutigaas ning rohkem kui 100-s üle Eesti asuvas tanklas autokütused. Lisaks on ettevõttel 39 kohvik-poodi.