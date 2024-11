Sel nädalal valis Eesti loomakaitse selts (ELS) rahvahääletusel 2024. aasta loomasõbralikuks teoks kassipoja päästeaktsiooni, kõige loomavaenulikumaks aga koer Sämmi juhtumi, kus koerapidaja lasi oma lemmiku tappa stardipüssiga.

Aasta kõige loomasõbralikuma teo tiitli pälvis Pirita päästekomando, mille liikmed päästsid klaasipakendi konteinerisse lõksu jäänud umbes kuuvanuse kassitüdruku.

„Tähelepanelik kodanik kuulis konteinerist haledat näugumist ja teavitas loomakaitseseltsi. Kohale saabunud vabatahtlik mõistis, et oma vahenditega ei suuda ta kassipoega aidata ja kutsus appi päästjad, kes tõid kiisukese turvaliselt välja. Kassipoeg viidi loomakliinikusse, kus selgus, et ta on terve, kuid vajab veel kosumist,“ kirjeldas juhtunut ELS-i vabatahtlike koordinaator Marika Martin.

Seltsi esindusinimese Geit Karurahu sõnul ei teata, kuidas kassibeebi prügikonteinerisse sattus. „Esmapilgul tundub küll, et ise ta sinna ei oleks suutnud ronida, kuid mine tea. Kahtlustame, et ehk on siin mängus jälle mõne teadmatu või kurja inimese käsi,“ ütles Karurahu toona Delfile.

Koordinaator Marika Martini sõnul jäi kassipoeg pärast esmaseid terviseprotseduure ja kiibistamist seltsi hoolde, kuni ta oli valmis uude koju minema. Tänaseks on kiisu leidnud päris kodu vabatahtliku juures, kes talle päästjad appi kutsus. Tiitli­saaja kogus 46% häältest.

FOTO: Eesti loomakaitse selts

Teisele kohale tuli „Loom pole asi!“ kampaania ja rahvaalgatus, mille algatasid ning viisid ellu neli loomakaitseorganisatsiooni. See oluline algatus kogus 41% häältest. Kampaania eesmärk oli lõpetada lemmikloomade müük Eesti kauplustes. Loomakaitsjad põhjendasid seda nii: kauplustes loomadele sobivate elutingimuste puudumine, töötajate ebapiisav väljaõpe ning loomade pikk ja sageli eluohtlik transport Eestisse. Samuti kritiseeriti müügiprotsessi, mis ei kontrolli, kas uued omanikud on valmis loomade eest vastutust võtma. Kampaania taotles loomakaitseseaduse muutmist nii, et keelata lemmikloomade müük kauplustes.

Kolmanda koha vääriliseks peeti ELS-i ja Tallinna linna koostöös korraldatud 130 koolitust lemmikloomade pidamisest. Kampaania käigus selgitati nt lastele, kuidas loomaga turvaliselt suhelda, milliseid tingimusi lemmikloomale pakkuda ning arutati teemal, mida kaaluda enne looma võtmist. Selle tegevuse poolt hääletas 13% loomasõpru.

Jõhker lugu koer Sämmiga

Kõige loomavaenulikuma teo tiitli andsid hääletajad koer Sämmi jõhkrale tapmisele, mis kogus 64% häältest.

Teisele kohale jäi Valga linna otsus mitte pikendada lepingut kohaliku varjupaigaga, mis kogus 20% häältest. Kolmandale kohale jäi juhtum, kus kalamburist ja emakeele populariseerija Keiti Vilms hülgas ELS-i väitel oma koera ja jättis ta tänavale külma kätte.

Teine kandidaat loomavaenulikuks tiitliks oli Valga linna otsus sulgeda Valga loomade varjupaik. Nimelt otsustas Valga linn Varjupaikade MTÜ-ga lepingut mitte pikendada, sest teenuse praegune hind oli vallale kallis ja odavam on seda osta 85 kilomeetri kauguselt Tartu varjupaigalt. Seesugune otsus tõi kaasa kogukonna pahameele.

ELS tänab kõiki, kes aitasid kaasa loomasõbraliku ja -vaenuliku teo valimisele juba 24. aastat. Erilised õnnesoovid lähevad Pirita päästekomandole, kes on näidanud, et igal elul on väärtus – ka kõige pisemal kassipojal.

ELS-i infoliiniga saab ühendust telefonil 526 7117 või e-posti aadressil info@loomakaitse.ee, samuti sotsiaalmeedias.