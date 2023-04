Märtsi keskel Viimsi Artiumis peetud betoonipäeval kuulutati välja konkursi „Aasta betoonehitis 2022” võitjad. Peaauhinna pälvisid Järve tornide arhitektid ja teised asjaosalised.

Tänavusele aasta betoonehitise konkursile esitati 13 ehitist. Võistlusele sai esitada 2022. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi.

„Betoonelementidest rajatakse üldiselt suuremaid kortermaju või siis lausa elamuasumeid. Ehitus on modulaarsem, maja monteeritakse kiiremini valmis. Mida vähem on protsesse väliskeskkonnas, seda kvaliteetsem tuleb lõppkokkuvõttes hoone,“ kõneles Järve tornide üks arhitekte Martin Aunin. Lisaks temale nägid hoonetega vaeva Marti Kahu, Margid Saar ja Martin Melioranski.

Žürii hinnangul on Järve tornide näol tegu kvaliteetse arhitektuuriga linnakeskkonnas oma konkreetsesse asukohta hästi sobituvate moodsate äripindadega korterelamutega. Lisaks on tornid suurepärane näide arhitekti-projekteerija-betoonelemenditootja kvaliteetsest koostööst.

„Just selliste ehitistega nagu Järve tornid tõestab tänapäevane betoonehitus enda trumpe – tehasetingimustes valmistatud täpsed, keerulised ja kvaliteetsed elemendid koos paigalvalu pakutavate loendamatute võimalustega. Tänapäevase betoonehituse suurepärane näide,” kommenteeris žürii esimees Aadu Kana.

Eriauhinna sai Pakrineeme LNG terminali haalamiskai ehituse üldjuht, Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuht Reedik Raudla hea koostöö korralduse eest tellija-projekteerija-ehitaja meeskondade vahel. Žürii märkis, et haalamiskai valmis maailmarekordiliselt lühikese ajaga ning ka betoonitööde osas oli tegemist väga erakordse pingutusega – haalamiskai betooniosade valamiseks tuli betoonipumba toruliin vedada 750 meetri kaugusele, mis on teadaolevalt Eesti rekord.

Äripäeva ehitusuudiste eriauhinna sai GRK Eesti AS, Puiatu ökodukti ehituse peatöövõtja. Eesti ehitusinseneride liidu eriauhinna said Järve tornide konstruktsiooniinsenerid Jaanus Olop ja Mati Jõgiste (E-Betoonelement OÜ).

Suurlinlik maamärk

Järve tornide äripindadega korterelamute kompleksi kuuluvad kaks tornelamut, äri- ja bürooblokk ning maa-alune parkla. Tornelamute maapealsetel osadel on 18 ja 19 korrust, äri- ja büroopindadel kaks korrust. Valgus, avarus ning praktilisus on põhimõtted, mis võeti aluseks hoone äripindade projekteerimisel. Hoone sisemus on lahendatud naturaalses võtmes, siseviimistluses kasutatakse kvaliteetseid materjale.

Maa-aluseid korruseid on kogu hoonekompleksil kaks. Majades on kaks kiirlifti. Rõdudel on klaaspiire, akendel on päiksekaitsefaktoriga puitalumiiniumraamid. Tornides on nii kahe-, kolme- kui neljatoalised kodud ning kummagi torni viimasel korrusel kuni 161-ruutmeetrised penthouse-tüüpi korterid, mida ilmestavad katuseaknaga talveaiad ning mõnel pea kogu korterit ümbritsev rõdu.

Siin on mitu magamistuba, neist üks garderoobiga, mitu tualetti, majapidamisruum ning luksuslik akendega vannituba. Vaated avanevad igasse ilmakaarde. Uus Maa kinnisvarabüroo andmeil olid hiljuti saadaval viimased kaks korterit ruutmeetrihinnaga 4545 eurot. See teeb 46-ruutmeetrise korteri hinnaks ligi 210 000 eurot.

Panipaikade hinnad jäävad 4000 ja 6000 euro vahele, parkimiskohtade hinnad 15 000 ja 20 000 euro vahele. Uus linnavärav Tornide tutvustuses seisab, et kesklinna ja Kristiine piiril kõrguvat sihvakat ja suurlinlikku maamärki iseloomustab spiraalne tõusujoon, mis algab Tammsaare tee pealesõidult Pärnu maanteele ning jätkub katkematu rõdude lindina katuseni välja.

Pärnu maantee ning Tammsaare ja Järvevana teede ristumiskoha lähedale on juba kerkinud mitmeid kõrghooneid, mistõttu on sellest alast saanud omamoodi linnavärav ja suurem keskus, kuhu on koondunud elu, töö, kaubandus ja vaba aeg. Kesklinn, Nõmme, Ülemiste, lennujaam, rongijaam ja bussijaam – kõik on siit kümne minuti kaugusel.

Tornide ümber on kõrghaljastus ja üle tee asub Järve parkmets koos valgustatud terviserajaga, läheduses paiknevad Järve keskus Aatriumi ning paljude poodide ja söögikohtadega, Tondi Selver ja grill, K-Rauta, Tere tennisekeskus, Audentese erakool ja veel kaks kooli, lasteaedu on aga koguni 11.

Järve tornid

• Arhitektid: Martin Aunin, Marti Kahu, Margid Saar ja Martin Melioranski.

• Tellija: TTP AS

• Konstruktor: E-Betoonelement OÜ, CES OÜ, Inseneribüroo Pike OÜ, Empius OÜ, DMT Insenerid OÜ

• Peatöövõtja: TTP AS

• Betoontooted: E-Betoonelement OÜ

• Betoonitööd: PR Betoon OÜ, E-Betoonelement OÜ, Maru Betoonitööd OÜ

• Betoon: Rudus AS

• Raketis: Peri AS