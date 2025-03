A-Galerii on professionaalsete Eesti ehtekunstnike poolt rajatud autoriehete galerii Tallinna Vanalinnas.

A-Galerii loomise aastaks on 1994, tänaseks ühendab see algatus Eesti ehtekunstnike erinevaid põlvkondi – ekspositsioonist leiab legendaarsete kunstnike Aino Kapsta, Ive-Maria Köögardi, Mari Pärtelpoja, Raili Vinna või Tea Vellerindi aegumatut klassikat. Nende kõrval säravad võrdselt uue põlvkonna tunnustatud tegijaid nagu näiteks Anneli Tammik, Katrin Veegen või Liisbeth Kirss. Vahepeale jääb veel suur hulk andekaid loojaid, kelle lähenemine ehtekunstile võiks kõnetada igas vanuses külastajat.

Galerii loomisel oli üks kunstnike kindlaid soove keskenduda autoriehtele, mille ambitsioon on olla autori maailmatunnetuse peegeldus. Meie lettidel olevad ehted on algusest lõpuni loodud meie oma kunstnike poolt ja ainueksemplaridena.

A-Galeriis müüdavaid ehteid on võimalik osta ka e-poest www.agalerii.ee, kus on müügil üle 900 ehte erinevates hinnaklassides, valmistatud erinevatest materjalidest – väärismetallidest ja -kividest maakivi ja 3d-prindini.

Hobusepea 2 maja – eesti ehtekunsti ajalooline keskus

A-Galerii asub Tallinna vanalinnas, Hobusepea ja Pika tänava nurgal. Galerii majal on põnev ajalugu, mis ulatub üle 100 aasta tagusesse minevikku. Maja valmis 1891 aastal. Huvitavaim fakt maja ehitusest on, et tänavapoolne sein jäeti alguses ehitamata, et majja oleks võimalik tõsta kaks friktsioonpressi löögijõuga 125 ja 250 tonni. Alles pärast seda ehitati fassaad valmis. Majas asus tootmistehas ja esinduspood.

Hoone sai hilisjuugendliku-uusbarokse välisilme 1920ndate aastate rekonstrueerimise ja ümberehituse käigus, kui arhitekt Eugen Habermann liitis neljal kinnistul paiknevad hooned üheks tervikuks. Ümberehituse tellis hoone omanik juveliir Joseph Kopf, kes rajas hoonesse omanimelise kulla- ja hõbedatööstuse. Siinsamas asusid kontor, tootmis- ja pakkimisruumid, esinduspood, seifiruum ning Kopfi pere eluase.

1925. aastal toimus juveelipoes esimese vabariigi aja suurim rööv, mille käigus varastati poe vaateaknalt miljoni marga ulatuses ehteid. Seejärel lasi Kopf paigaldada väärismetallide hoiustamiseks toasuuruse seifi, mis on tänaseni alles. Täna toimuvad samas seifis kaasaegse ehtekunsti näitused.

Maja ülemistel korrustel asuvad tänapäevalgi kümnete ehtekunstnike ateljeed ja tööruumid. Suur osa Hobusepea majas tegutsevatest ehtekunstnikest müüvad oma töid A-Galeriis, samuti on galerii kaudu võimalik nendega ühendust saada, et kokku leppida eritellimuste teostamises.

Kaasaegse ehte näitusepinnad

Erinevalt tavalistest disainipoodidest on A-Galerii juba aastaid olnud ka Eesti ehtekunsti üheks keskseks näitusepinnaks. 2005. aastal võeti seif kasutusele A-Galerii näituseruumina ning tänaseks on sellest kujunenud ainus näitusepind Eestis, mis püsivalt tutvustab kaasaegset ehte- ja sepakunsti. A-Galerii näituste külastamine on tasuta.

E-pood: https://agalerii.ee/

Oleme avatud:

E – R 10 – 18

L 11 – 16

Hobusepea 2 / Pikk 27, Tallinn

Kõik ehted -5%, kasutades e-poes märksõna HARJUELU