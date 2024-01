Harju Elu toimetus valis seekord lisaks nädala plussile ja miinusele välja ka möödunud aasta kõige positiivsema ja negatiivsema sündmuse.

Harjumaa konteksti arvestades kuulutame aasta rõõmustavamaks uudiseks Sõrve looduskaitseala loomise Harku valda. Kõige enam pani meid nördima Keilas baseeruva, peaminister Kaja Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuulunud transpordiettevõte Stark Logistics Venemaaga seotud äritegevuse jätkumine pärast Ukraina sõja puhkemist.

Sõrve looduskaitseala rõõmustab paljusid

Möödanikku jääb 17 aastat arutelusid, uuringuid, kokkuleppeid, higi ja vaeva. Sõrve looduskaitseala, mille loomise valis 2023. aasta keskkonnateoks ka Eesti Keskkonnaühenduste Koda, ootas oma aega kaua. Tuleb tunnustada kliimaministrit Kristen Michali, kelle eestvõttel valitsus 30. novembril 2023 kaitseala loomise lõpuks heaks kiitis.

Ent neid, kes panustasid, oli palju: kohalikud kogukonnad, MTÜ-d, endised ja praegused Harku valla esindajad, Keskkonnaamet, Riigikogu keskkonnakomisjon jt. Kaitseala moodustamise poolt on olnud pea kõik – vallavalitsus, kohalikud elanikud, jahiselts; vastu olid vaid metsa- ja kaevandusfirmad. Seega tähistab kaitseala loomine ka kogukondlike huvide võitu üksikute, aga paksu rahakotiga ärihuvide üle.

Võitlusi, mis selle nimel peeti, iseloomustab tõik, et üle aasta tagasi jäi kaitseala valitsuses kinnitamata, sest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium soovis sellest välja jätta kolm geoloogilise uuringu loa taotluse ala. Harku vald lükkas need taotlused kahel korral tagasi, sest siis oleks loodava kaitseala keskele tekkinud suur tühjaksraiutud ja üleskaevatud ala.

Peaminister jättis avalikes esinemistes mulje, justkui ei saaks ta aru, milles probleem on või et see üldse olemas oleks.

Loodusmees Val Rajasaar, kes on kaitsealaga pikalt tegelenud, rõhutab, et tegu on viimase tervikliku loodusmaastikuga Tallinna lähistel ning kaevandamine oleks kaitseala kui terviku mõtte kaotanud. Mullu veebruaris tegid Eesti keskkonnaühendused, kohalikud seltsid ja kogukonnad, kokku 46 organisatsiooni, valitsusele üleskutse kaitseala lõpuks ära teha. Sõrve looduskaitseala (2257,5 ha) asub Harku vallas Ilmandu, Liikva, Muraste, Rannamõisa, Sõrve, Vahi ja Viti külas ning Saue vallas Vatsla külas.

Eesmärk on kaitsta, säilitada, taastada ja tutvustada terviklikku loodusmaastikku, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike, sh nt merikotkas, karvasjalg-kakk, valgeselg-kirjurähn, laanerähn, kanakull, soomurakas, jumalakäpp, kõdu-koralljuur, pruun raunjalg, põõsasmaran jpt. Alal on tähtis roll Harjumaa elanikele puhkevõimaluste ja loodushariduse pakkumisel.

Idavedude skandaal omab tänaseni mõju

2022. aastal, kui Venemaa oli tunginud Ukrainasse, rääkis peaminister Kaja Kallas korduvalt, et mingisugust äritegevust Venemaaga olla ei tohi, sest sellega toidatakse Kremli sõjamasinat. Sama kuulutas ta mujalgi maailmas, muutudes Venemaa-vastase võitluse eestvedajaks ja moraalimajakaks. Seda enam rabas avalikkust fakt, et Kallase abikaasale Arvo Hallikule osaliselt kuulunud transpordiettevõte Stark Logistics jätkas pärast sõja algust Venemaaga seotud äritegevust.

Tekkis küsimus, kas peaministri abikaasa – või koguni peaminister ise – on saanud rahalist kasu ärisidemetest Venemaaga. Nimelt oli Kallas laenanud 350 000 eurot firmale Novaria Consult, mille ainuosanikuks on Hallik. Ettevõttele kuulus Stark Logistics AS-st 25%. Ent kõige enam nörritas avalikkust see, et peaminister jättis avalikes esinemistes mulje, justkui ei saaks ta aru, milles probleem on või et see üldse olemas oleks, pealegi ei rääkivat ta abikaasaga tema äridest.

Halliku sõnul ei olnud Stark Logistics AS-il Venemaal kliente, vaid tema kliendil Metaprint AS-il oli seal tootmine, mida üritati päästa. Ent sealjuures oli Metaprint Stark Logisticsis enamusomanik. Nüansid ei lähe avalikkusele korda, sest peaminister ja kõik temaga seonduv ei pea mitte ainult olema aus, vaid ka paistma ausana. Seetõttu pole ime, et Norstati uuringu järgi toetas detsembris Kaja Kallase tagasiastumist 71% vastanutest. Ei ole aidanud ka see, et Arvo Hallik müüs oma osaluse Stark Logisticsis ning taandus ettevõtte nõukogust ja finantsjuhi kohalt.