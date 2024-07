Harjumaal alustasid tööd kaks uut päikeseparki

Taastuvenergia arendaja KC Energy pani Harjumaal tööle kaks vastvalminud päikeseparki. Paldiskis ja Vaidas asuvate päikeseparkide sisselülitamine lisab elektrivõrku üle 10 MW tootmisvõimsust.

“Paldiskis alustas tööd Posti päikesepark võimsusega 7,5 MW ja Vaida alevikus 3,3 MW võimsusega Kännu päikesepark, mis laiuvad kokku üle 15-hektarisel maa-alal. Turule tulevad tootmisvõimsused on mõjukad, sest näiteks üksnes Posti 7,5 MW pargiga oleks sisuliselt võimalik ära katta pool Paldiski elanike aastasest elektritarbimisest,” ütles KC Energy tegevjuht Mihkel Loorits.

Looritsa sõnul loob päikesepargi piirkonda lisandumine soodsa pinnase ettevõtete meelitamiseks. “Posti ja Kännu päikesepargi puhul läheb toodetud elekter võrku, kuid üha enam saab täheldada trendi, mille puhul tunnevad suurtootmised huvi elektri otselepingute vastu, sest sellega kaasneb ettevõtjatele hinnagarantii,” märkis ta.

Loorits selgitas, et näiteks KC Energy eelmisel aastal valminud Lõuna-Eesti Helme aleviku päikesepargist müüakse elekter otse Combiwoodi tehasele ning sarnast otselepingut on võimalik huvi korral pakkuda ka Paldiski linnale, sadamale või Vaida piirkonnas paiknevatele tööstusettevõtetele.

Ta nentis, et nii Posti kui Kännu päikesepargid on mõlemad eripärased – kui valdavas osas teistes Eesti päikeseparkides on park püstitatud pinnasesse rammides, siis tulenevalt sellest, et Posti päikesepark asub pankranniku ääres, on Paldiski lähistel paiknev park pankrannikusse ankurdatud. Seevastu Kännu päikesepark asub Tallinn-Tartu maantee ääres, mistõttu loodi päikesepargi ümber eraldi haljastus, et see jääks möödasõitjatele visuaalselt märkamatuks.

Posti päikesepark.

Posti ja Kännu päikeseparkide investeeringute kogumaksumus oli 5,6 miljonit eurot. Kahes pargis toodavad energiat kokku ligi 20 000 päikesepaneeli. Kännu ja Posti päikeseelektrijaama lisandumisega on KC Energy portfellis juba 26 maismaal asuvat päikeseparki.

KC Energy opereerib täna ligi 50 taastuvenergia tootmist üle Eesti.

Kokku on KC Energyl Eestis arenduses ligi 990MW jagu taastuvenergia,

sh päikese, tuule ja taastuvenergia juhtimiseks mõeldud salvestuslahendusi.