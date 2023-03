Erinevad isud ja organismi vajadused käivad tihti käsikäes. Mida organism raseduse eel ja ajal lisaks vajab? Millega saab mõjutada viljakust ja mida peaks tarbima, et oma keha erinevate protsesside ajal toetada?

Toitainete võtmise puhul tasub silmas pidada, et lisaks tuleks tarbida essentsiaalseid toitaineid. Ravimtaimede puhul konkreetseid uuringuid tehtud ei ole, kuid kindlasti vajab organism uue inimese kasvatamisel lisaks vitamiine, koensüüme, mineraalaineid, mikroelemente, amino- ja rasvhappeid. Kindlasti ei tohi ära unustada vee tarbimist.

Üldjuhul kehtivad raseduse ajal samad piirmäärad, kuid kindlasti tuleks näiteks rauda ja foolhapet sel ajal rohkem tarbida. Raseduse planeerimise käigus tasub arvestada, et on teatud ained, mis on loote arengu ja ema tervist silmas pidades äärmiselt olulised. Näiteks folaat, erinevad vitamiinid, magneesium, seleen, tsink. Nende kehas säilimiseks tuleks vähendada suukaudsete kontratseptiivide ja antibiootikumide tarbimist, mis olulisel määral mõjutavad kõigi eelnimetatud ainete imendumist ja kehast väljaviimist.

Ennekõike tuleks valida tasakaalukas toitumine ja tunda sellest rõõmu.

Enne rasedust on mõistlik oma ravimite ja alkohoolsete jookide tarbimine üle vaadata, et vähendada toitainete kadu organismis ja tagada vajalikud ained kasvavale beebile. Ennekõike on oluline normaalne söömine. Lisaks antakse soovitusi tarbida 600–800 mg foolhapet päevas, B-grupi vitamiinid, Oomega-3 rasvhapped, seleen ja tsink ning D-vitamiin.

Oomega-3 olulisus

Oomega-3 rasvhapped vähendavad kehas üldist põletikku, lisaks on kalast pärinevad polüküllastamata rasvhapped DHA ja EPA seotud suguhormoonide kontsentratsiooniga, tõstes viljastumise tõenäosust. Ka meestele on oomega-3 rasvhapped olulised, kui käsil on pere planeerimine, tõstes spermide kvaliteeti. Uuringud näitavad, et tarbides lisaks oomega-3 rasvhappeid suureneb kliiniliste raseduste ja elussündide arv ning tõuseb spermide kvaliteet ning kvantiteet.

Raseduse ajal tuleks oomega-3 tarbida vähemalt 200 mg päevas, soovitatavalt puhast kalaõli, vältimaks saasteaineid. Eriti vajalik on see alates teisest trimestrist, kolmandal trimestril hakkab loote aju kasvama eriti kiiresti ning DHA vajadus kasvab ca 3x. Lisa tarbides väheneb oht enneaegsusele. Soovitatud min annus 200 mg, max 4,5 mg päevas.

Viljatus ja mikrotoitained

Normaalseks peetakse, kui paar rasestub ühe, noorematel paaridel isegi kahe aasta jooksul alates lapse saamise soovi tekkest. Kui selle aja vältel viljastumist ei toimu, on mõistlik pöörduda arsti poole ning alustada viljatusravi. Põhiline viljatuse põhjus on kõrgenenud oksüdatiivne stress mõlemal partneril, mida saab teatud määral toidulisandite ja ravimitega mõjutada. Kehavälise viljastamise tulemuslikkus ning DNA kahjustuste teke seondub mõlema partneri süsteemse oksüdatiivse stressiga ning ka meespool peab ennast käsile võtma.

Võib juhtuda, et kui mõlemad pooled ennast käsile võtavad, tuleb beebi iseenesest ning viljatusravi polegi vaja. Kui arstide abi siiski vajalikuks osutub, mängib olulist rolli eluviis, ülekaal, üle- ja alatoitumus, meelemürkide kasutamine ja keskkonnamõjud. Need kõik mõjutavad vabade radikaalide hulka organismis, mille hulka kasvades kõik riskifaktorid kasvavad. Mida rohkem on vabu radikaale, seda suurem tõenäosus on probleemide tekkeks.

Raseduse planeerimise käigus tasub arvestada, et on teatud ained, mis on loote arengu ja ema tervist silmas pidades äärmiselt olulised.

L-karnitiin mängib olulist rolli viljatuse puhul, transportides pikaahelalisi rasvhappeid mitokondrisse, et keha saaks toota rasvast energiat, samuti kaitseb see kaitseb DNAd ja raku membraani. Samuti pakub see munandimanuses spermatosoididele energiat. Ubikinooni ehk koensüümi Q10 peamisteks ülesanneteks on aidata toota energiat ja kaitsta organismi rakke vabade radikaalide ehk oksüdatiivse stressi eest. Eriti oluline on see kõrgemas eas rasestujatele.

Samuti aitab Q10 taastoota E- ja C-vitamiini aktiivseid vorme. Uuringutes on saadud häid tulemusi kunstliku viljastamise tõenäosuses, spermide liikuvuses ja kontsentratsioonis , munarakkude kvaliteedis ning loote arengus. Olulised on veel C-vitamiin (eriti meestel), tsink organismi normaalse kasvu ja DNA sünteesi tarbeks, beeta-karoteen spermide DNA kahjustuste kaitseks ning seleen antioksüdantseks kaitseks ning rakkude ülesehitamiseks. Beeta-karoteenide omandamiseks tuleks tarbida oranže juur- ja puuvilju, mis viitavad viljakusele. Aprikoos, porgand, mangod, apelsinid, kõrvits jne.

Komplekspreparaat – mis on erinevused?

Komplekspreparaadi pluss on, et see sisaldab väga väikeseid koguseid hästi toituvale rasedale. Erinevates preparaatides on aga erinevad kogused vajalikke aineid ja kohati mõnedel osa neist puuduvad. Imetamise jooksul toitainete vajadus ema kehas kasvab. Multivitamiin sobib lisandiks, kuna toitaineid kulub oluliselt rohkem. Ennekõike tuleks valid tasakaalukas toitumine ja tunda sellest rõõmu.

Päevane vajadus raseduse ajal

1. trimester

• raud 6 mg

• foolhape 800 mcg

• jood 220 mcg

2. trimester

• raud 19 mg

• DHA 200 mg

3. trimester

• raud 22 mg

• DHA min 200 mg

Soovituslik kogu raseduse jooksul

• seleen min 75 mcg päevas, vajadus kasvab raseduse jooksul

• tsink 11–13 mg

• kaltsium 1000–1300 mg

• magneesium 360–400 mg

• D-vitamiin, vajadus kasvab raseduse jooksul

• 10–400 mcg

• vitamiin B12 min 2,6 mcg