Spordipanustamine on laialdaselt kättesaadav meelelahutus, mis pakub närvikõdi paljudele. Samuti võib kõikjalt leida „kihlveoproffe“, kes jagavad lahkelt nõuandeid kõigile huvilistele. Mõned neist näpunäidetest võivad olla järgimist väärt, kuid kindlasti ei tasu uskuda kõike, mida räägitakse.

Siin on viis levinud spordiennustuse müüti, mille ohvriks on targem mitte langeda.

Müüt #1

Aeg minu võiduks on käes. See võib näida uskumatu, kuid sellesse müüti usuvad väga paljud inimesed ning see läheb neile enamasti kalliks maksma. See, et keegi on teinud sporditulemustele kihla vedades halbu või rumalaid otsuseid ja kaotused muudkui kuhjuvad, ei tähenda kaugeltki, et nende võiduvõimalus uue panusega suurem oleks. Pigem on lugu vastupidine: mida rohkem inimene kaotab, seda meeleheitlikumaks ta muutub ning see võib tähendada veebikasiino rakenduses (näiteks Vivatbet mobile betting) üha rumalamaid panuseid.

Müüt #2

Kihlveokontorite töötajad teavad siseinfot. Inimestel, kes töötavad kihlveokontorites või netikasiinodes nagu näiteks vivatbet.ee, on tihtipeale palju kasulikku infot. Kuid kas tõesti ka siseinfot? Siseinfo heaks näiteks on juhtum, kus jalgpallur panustas enda üleviimisele teise klubisse ning võitis seeläbi kopsaka rahasumma. Selline info pole kihlveokontorite töötajatele mitte kuidagi kättesaadav. Tegelikkuses teevad kihlveokontorid palju tööd avaliku taustainfo kogumisega ning analüüsimisega ja tänu sellele on nad enamasti paremini informeeritud kui keskmised spordipanustajad.

Müüt #3

Suured võidukoefitsiendid ei võida kunagi. See pole mingi saladus, et mida suurem on koefitsient, seda väiksemaks hindavad kihlveokontorid võiduvõimalust. Kuid tegemist on siiski spordiga, kus garantiisid ei ole ning vahel võib võita ka sportlane või meeskond, kellest mitte keegi seda oodanud poleks. Suure võidukoefitsiendiga käib käsikäes suurem risk oma rahast ilma jääda. See jällegi ei tähenda, et väikese koefitsiendi puhul võit garanteeritud oleks. Spordipanustamine on alati seotud riskiga ja sellepärast see hasartmängude hulka kuulubki.

Müüt #4

Spordipanustamine on lihtne viis raha teenida. Hasartmängud pole üldse raha teenimise viis. Veebikasiinosse nagu näiteks vivatbet.ee ei minda raha teenima, vaid võitma. See on oluline erinevus, sest hasartmängude mängimisel ei saa loota järjepidevale sissetulekule. Olenemata sellest, kas mängitakse Las Vegases suures kasiinos või tehakse mobiilirakenduses panuseid (Vivatbet mobile betting) järgmise jalgpallimängu tulemusele, on majal alati eelis.

Pole ju mingi saladus, et enamik inimesi pigem kaotab kui võidab oma kihlvedudega. Seega on hasartmängud kõike muud kui lihtne rahateenimise viis. Siiski, siinkohal väärib mainimist, et mõned inimesed teenivad spordiennustusega järjepidevalt tulu, kuid nad teevad selle nimel kõvasti tööd. Niisiis pole kihlvedudega raha teenimine lihtne isegi mitte nende jaoks.

Müüt #5

Panustada tuleb selle võistkonna vastu, mille staarmängija on vigastatud. Võib-olla ongi ühe meeskonna tähtmängija parasjagu vigastatud ja panustajad näevad seda peamise põhjusena teisele meeskonnale suure panuse tegemiseks. Mis seal salata, märkimisväärse mängija puudumine võib mõjutada meeskonna võimet võita, kuid ei pruugi seda teha.

Meeskonnamängudes nagu korvpall või jalgpall, kus mängutulemust mõjutab tohutu hulk faktoreid, ei pruugi ühe mängija puudumisel olla mingit olulist mõju. Võib-olla tähendab staarmängija eemalolek hoopiski seda, et kõikidel teistel on suurem võimalus särada ning see teadmine inspireerib tervet meeskonda rohkem pingutama.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!