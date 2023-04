Laupäeval, 1. aprillil toimub Viimsi Artiumis esmakordselt Viimsi Visioonipäev. Üritus on mõeldud kogukonna kaasamiseks ja annab viimsilastele võimaluse vahetult kohalikes küsimustes kaasa rääkida.

Päeva teemadeks on tulevikku suunatud arutelud ja ühised mõtisklused, milline võiks olla Viimsi aastal 2045. Visioonipäeva alguses esinevad Raivo Vare ja Markus Hääl, päeva juhib Urmas Vaino. Edasi on osalejatel võimalus valida seitsme töötoa vahel, kus arutletakse väga erinevatel teemadel ettevõtlusest hariduse ja keskkonnahoiuni. Oma vormilt on töötoad nagu väikesed arvamusfestivalid või maailmakohvikud.

„Viimsi vald on koostamas uut üldplaneeringut ja samuti arengustrateegiat aastani 2045. Võimalikult paljude kogukonnaliikmete kaasamiseks strateegia koostamise protsessi otsustasime korraldada visioonipäeva. Oleme väga rahul, et osalejaid on registreerunud üle 250,“ ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti. „Suur huvi visioonipäeva vastu näitab, et sellised arutelud on vajalikud ja suure tõenäosusega kujuneb sellest iga-aastane traditsioon,“ lisas ta.

Viimsi Visioonipäev toimub 1. aprillil kell 12–16 Viimsi Artiumis (Randvere tee 20, Viimsi vald). Visioonipäeva raames toimub ka noortekonverents, mille fookuses on ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas.

Visioonipäeva töötoad

1. Ettevõtlik Viimsi

2. Tark, loov ja uuendusmeelne Viimsi

3. Ruumiliselt läbimõeldud Viimsi

4. Jätkusuutlik Viimsi

5. Hooliv Viimsi

6. Kultuurne ja sportlik Viimsi

7. #nooredviimsist (noorte oma konverents, mis on mõeldud 13–19-aastastele noortele), esinevad Merili Ginter ja Hedvig Kaing, päeva juhib Roger Tibar.