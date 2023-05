Hea tervise säilitamine on täisväärtusliku elu elamiseks oluline, kuid alati ei tea inimesed, kuidas oma tervise hetkeseisu kontrollida. Hea tervise säilitamise üks oluline aspekt on regulaarne tervisekontrollis käimine.

Vereanalüüsid annavad väärtuslikku teavet teie üldise tervise kohta ja aitavad tuvastada võimalikke terviseprobleeme enne, kui need muutuvad tõsisteks. Vereanalüüsid on enamasti esmaseks tööriistaks tervisliku seisundi hindamisel, sest veri ühendab erinevaid kudesid ja organeid ja on kiire, täpne ning lihtne teostada. Selles artiklis anname ülevaate verenäitajatest, mis aitavad teil oma tervise seisukorraga kursis olla.

Tavapärane on, et analüüse määrab ja tulemusi tõlgendab pere-, eri- või ka laboriarst, kuid tänapäeva terviseteadlikkuse kasvades on aina rohkem inimesi, kes ka ise tunnevad huvi, mida erinevad vereanalüüsid neile nende tervise kohta teada annavad. Baasteadmised oma verenäitajatest annavad inimesele parema ülevaate tema tervisest. Kuigi lõplik hinnang võiks jääda meditsiiniharidusega arstile või õele, annavad need teadmised omakorda võimaluse teha teadlikumaid valikuid elustiilis, vastutustunde oma terviseotsuste eest ning suurema tõenäosuse, et tervena elatud aastaid koguneb rohkem. Õnneks ei ole keeruline leida võimalusi oma tervise kontrollimiseks, sest olemas on ennetavad tervisekontrolli pakette, mis aitavad kõiki neid tegureid hinnata.

D-vitamiin

D-vitamiin on oluline immuunsüsteemi ja südametöö tugevdamiseks, see alandab vererõhku ja veresuhkru taset, mõjutab verehüübimist, närvikoe talitlust ja kaltsiumi ainevahetust. Lihastöös aitab D-vitamiin toetada koordinatsiooni ja säilitada tasakaalu. D-vitamiini saab inimene peamiselt päikesest, aga elades meie laiuskraadil ei ole see enamikule inimestest piisav, mis tähendab, et tuleks seda juurde manustada. Vereanalüüsi tulemus aitab otsustada, kui suures koguses on seda vaja teha.

Ferritiin

Ferritiin näitab, kui suur on organismi rauavaru. Rauapuudus põhjustab kõige muu hulgas näiteks nõrkustunnet, väsimust, madalamat sooritusvõimet ja lihasjõudlust, hapraid küüsi ja juukseid, kahvatut jume ja mälu halvenemist. Kahjulik on ka liigne rauasisaldus organismis. See põhjustab maksa- ja kõhunäärme kahjustusi, liigeste valulikkust ja allergiaid.

Alaniini aminotransferaas

Suures koguses alaniini aminotransferaasi ensüümi sisaldub maksarakkudes. Kui veres on selle väärtused kõrged, siis on see tingitud maksahaigustest, maksarakkude kahjustusest või lihaskahjustusest.

Kolesterool

Üld-, HDL- ja LDL-kolesterooli ning triglütseriidide taseme jälgimine võimaldab ennetada südame-veresoonkonna haiguseid.

Glükoos

Organism saab energiat peamiselt glükoosist ehk veresuhkrust. Vereanalüüs aitab hinnata diabeedi avaldumise riski ja süsivesikute ainevahetust.

Glükohemoglobiin

Seda analüüsi kasutatakse diabeedi avaldumise riski hindamiseks. Samuti saab selle abil jälgida diabeeti põdevate inimeste haiguskulgu. Analüüs näitab vere glükoosi keskmist sisaldust proovivõtule eelneva 6–8 nädala jooksul.

Kreatiniin

Lihastöö käigus moodustub lihaskoes kreatiniin, mis on jääkaine ning mis eritub organismist peamiselt neerude kaudu. Analüüsi tulemus näitab nii inimese füüsilist aktiivsust kui ka neerude võimet organismist jääkaineid eemaldada.

Hemogramm

Hemogramm annab ülevaate organismi haigustekitajate vastasest kaitsevõimest, vere hapniku transpordivõimest ja aitab avastada nakkushaigusi, vereloomehaiguseid, veritsushäireid, aneemiat ja põletikke. See on uuring, milles loendatakse ja kirjeldatakse vererakud (trombotsüüdid. leukotsüüdid, erütrotsüüdid) ning mõõdetakse hemoglobiini.

Kilpnääret stimuleeriv hormoon (TSH)

Kilpnäärme hormoonide süntees ja vabanemine on reguleeritud kilpnääret stimuleeriva hormooni poolt. Kui kilpnääre toodab liiga vähe hormoone, on tegemist alatalitlusega, millele viitavad kaalutõus, kõhukinnisus, pidev väsimus ja isegi apaatsus, pulsi aeglustumine, kõrge kolesterool, külmatalumatus, juuste väljalangemine, kuiv nahk, ebaregulaarne menstruatsioonitsükkel. Kui kilpnääre toodab aga liiga palju hormoone, on tegemist ületalitlusega, millele viitavad kaalulangus, kiire pulss, ärrituvus (nutuvalmidus), käte värisemine, kuumatalumatus (nt saunas), pidev higistamine, mis ei ole seotud füüsilise koormusega, valgustundlikud silmad.

C-reaktiivne valk

C-reaktiivne valk aitab hinnata põletikulise protsessi olemasolu ja aktiivsust inimese organismis. Lisaks aitab see välja selgitada südame-veresoonkonnahaiguste riski koos lipiidide (kolesteroolid ja triglütseriidid) hindamisega.