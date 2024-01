Tartu rahu 104. aastapäeval annab välisminister Margus Tsahkna Jaan Poska medali isikule või organisatsioonile, kellel on silmapaistvad teened Tartu rahulepingu põhimõtete kaitsmisel maailmas.

Kandidaate võivad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted. Ettepanekus tuleb märkida kandidaadi nimi, tegevusala ja põhjendus Jaan Poska medali annetamiseks. Ettepanek tuleb saata Välisministeeriumi e-posti aadressile aso@mfa.ee hiljemalt 22. jaanuariks.

„Sel kevadel täitub 20 aastat Eesti ühinemisest Euroopa Liidu ja NATO-ga – institutsioonidega, mis defineerivad meie vääramatu kuulumise demokraatlikku ja rahvusvahelisel õigusel põhinevasse maailmakorda. Nii Tartu rahu sõlmimine kui ka ühinemine EL-i ja NATO-ga on erakordsed sündmused, mille mõju ei tohi alahinnata ja seetõttu on mul au tunnustada neid, kes on kaitsnud Tartu rahulepingu põhimõtteid maailmas,“ sõnas välisminister Margus Tsahkna.

Jaan Poska medal antakse neljandat korda üle Tartu rahu 104. aastapäeva pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis 2. veebruaril.

2020. aastal alustas välisministeerium traditsiooniga, et tunnustada Jaan Poska medaliga isikuid, kellel on silmapaistvad teened Tartu rahulepingu põhimõtete kaitsmisel maailmas. Esimesed medalid said vabadusvõitlejad Enn Tarto ja Mart Niklus, kes kirjutasid 1979. aastal alla Balti apellile, milles nõuti Balti riikide annekteerimise lõpetamist ning tuletati meelde 1920. aastal sõlmitud Tartu rahulepingut.

2021. aastal pälvisid tunnustuse Tunne Kelam ja Poska muuseum (Jaan Poska Mälestusfond SA). Möödunud aastal pälvisid tunnustuse postuumselt Heino Ainso, tema abikaasa Sirje Okas Ainso, Juta Ristsoo ja Urmas Wompa. Laureaadid säilitasid ja arendasid Eesti poliitikat ja kultuuri eksiilis ning olid aktiivsed liikmed organisatsioonis Balti apell ÜRO-le (BATUN).