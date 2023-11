Igal rahval on olemas omad mängud ja meelelahutusviisid, ning isegi erinevates maakondades erinevad need samad tegevused ühel või teisel viisil.

Eestlased on teada-tuntud muusikaarmastajad ning lauljad – seda tõestab ka laulupidude pidamise pikk ajalugu ning iseseisvumisega seotud lauluga vaenlase vastu võitlemise meetod. Kuidas üks või teine piirkond aga traditsioone elus hoiab sõltub suuresti kogukonnast. Rahvastiku moodustavad kogukonnad, kes näevad pidevalt vaeva kultuuri ja meelelahutuse elavdamiseks.

Kihnu saar on üks ehedamaid näiteid sellest, kuidas pärimus ja kombed on kombineeritud uuendusliku elustiiliga. Samas peetakse lugu ka igivanadest traditsioonidest ning neid tähistatakse igal aastal. Virtsu nn saare ajalugu ulatub kaugesse minevikku ning imekombel suudetakse sealset kultuurilist eripära ning vaatamisväärsusi hoida ning säilitada vaid juba kogukonna jõu abil.

Üha enam tekib uusi mittetulunduslikke äriühinguid, kes on võtnud eesmärgiks hoida elus nii vanu mälestusi ja sündmusi ning luua ka uusi traditsioone. Tänapäeva noorpõlvkonda ei huvita enam ainult meelelahutus nagu pokker ja online-kasiinod – tänapäeva noored hindavad tänu kogukondadele ka uuesti vanu traditsioone.

Eestil, väikesel Balti rahval Põhja-Euroopas, on rikkalik kultuuripärand, mis hõlmab erinevaid traditsioonilisi mänge ja kombeid. Siin on mõned kohalikud mängud ja traditsioonid Eestist.

• Eesti rahvatants: traditsiooniline rahvatants on Eesti kultuuri lahutamatu osa. Erinevates Eesti piirkondades on omad tantsustiilid ja need tantsud saadavad sageli rahvalaule. Tuntuim on „Eesti ringtants“ ehk „kadrilaul“, kus osalejad moodustavad ringi ja tantsivad pärimusmuusika saatel.

• Kabe: kabe on traditsiooniline eesti lauamäng, mis sarnaneb checkersile. Seda mängitakse tavaliselt 7×7 ruudustikul ja eesmärk on lüüa vastase nuppe, kaitstes samal ajal enda omasid.

• Koobas: koobas on viskemäng, kus mängijad viskavad väikseid lamedaid kettaid puust märklaua pihta. Eesmärk on võimalikult palju puutükke võimalikult väheste visetega maha lüüa.

• Eesti saunakultuur: saunad on Eesti kultuuri lahutamatu osa. Traditsioon on koguneda pere ja sõpradega sauna, kus inimesed lõõgastuvad, suhtlevad ning naudivad leili ja soojuse kasu tervisele. Saunatraditsioonid on Eesti elus sügavalt juurdunud ning sarnaselt soomlastele eelistavad eestlased, et saun oleks igas kodus olemas.

• Eesti laulupidu: see on iga viie aasta tagant toimuv massiivne kooriüritus, hõlmab tuhandeid koorilauljaid ja on olnud märkimisväärne kultuurisündmus juba üle sajandi. Festivalil esitletakse eesti rahvalaule, klassikalist heliloomingut ja kaasaegset muusikat. Laulupidu külastab igal toimumisel kümneid tuhandeid inimesi, kellel on võimalus ka kooridega kaasa laulda.

• Kiikumine: eestlastel on kombeks ehitada ja kasutada suuri puidust kiikesid, mida tuntakse kui „külakiiged“. Neid kiike leidub sageli maal ja neid kasutatakse nii mängimiseks kui ka sündmustel meelelahutuseks. Tavaline on näha inimesi festivalide ajal kiikedel mõnulemas. Külakiik ehk võllakiik kuulus tihti jaanituleplatside juurde.

• Jaaniõhtu (jaanid): 23. juunil tähistatav jaanipäev on Eesti üks olulisemaid pühi. Inimesed süütavad lõkkeid, on öö läbi üleval ja osalevad erinevates tegevustes, nagu hüppamine üle lõkke, laulmine ja tantsimine. See on suvise pööripäeva tähistamine, mil päike loojub vaid üürikeseks ajaks.

• Seto kuningriik: kagu-Eestis elavatel setudel on omapärane kultuur ja traditsioonid. Neil on oma dialekt, traditsiooniline riietus ja kombed. Seto külad on tuntud oma eripärase puitarhitektuuri poolest ja tähistatakse värvikate festivalidega selliseid sündmusi nagu Seto kuningriigi päev.

• Eesti rahvarõivas: traditsioonilist riietust ehk rahvariidet kantakse Eestis ikka erilistel puhkudel ja festivalidel. Need rõivad on sageli kaunistatud erinevatele piirkondadele omaste keerukate mustrite ja sümbolitega.

• Talvised tegevused: talvel on uisutamine ja kelgutamine populaarne ajaviide.

Need on vaid mõned näited siinsetest mängudest ja traditsioonidest Eestis. Riigi rikkalikku kultuuripärandit tähistatakse erinevate sündmuste ja ettevõtmiste kaudu ning see peegeldab rahva tugevat sidet oma ajaloo ja loodusega. Kultuur säilib vaid juhul, kui rahvas sed elus hoiab ja väärtustab.

