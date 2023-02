„Eestimaa uhkus“ on TV3 eestvedamisel toimuv tänuprojekt, kus tunnustatakse ja tänatakse inimesi, kes on korda saatnud erilist austust väärivaid tegusid. Aasta alguses kogus „Seitsmeste uudiste“ toimetus kokku rahva poolt saadetud vihjed tublide inimeste kohta ja seejärel tegi kandidaatide seast valiku „Eestimaa uhkuse“ žürii, kuhu tänavu kuulusid esimees Ivo Linna ning Ülle Lichtfeldt, Karin Rask, Ragnar Klavan, Birgit Sarrap, Guido Kangur ja Annely Adermann.

Tallinna Muusika- ja Balletikooli MUBA kaunis saalis toimunud galaõhtul austasid kangelasi oma kohaolekuga tuntud inimesed ning muusikalise kummarduse tegid Alika Milova, Birgit Sarrap, Ott Lepland, The Swingers ning lisaks astusid üles MUBA õpilased.

Liina Kanarbiku ja Marek Lindmaa juhtimisel tänas ja tunnustas TV3 juba kolmeteistkümnendat korda Eestimaa inimesi, kes on korda saatnud imetlust väärivaid erilisi tegusid, seades teiste heaolu enda omast ettepoole. Eestimaa uhkused 2023 on:

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)