Töövarjupäev toob aasta aastalt kokku üha rohkem tööandjaid ja noori, mistõttu on sel aastal registreerimine muudetud veelgi lihtsamaks läbi spetsiaalse platvormi. Platvormi eesmärk on koondada ühele lehele kokku enam kui 500 oma ala tegijat.



Viimastel aastatel on töövarjupäeval osalejate arv kasvanud ligi 3000 nooreni, kellel on võimalus tutvuda erinevate ametitega ning heita pilk töömaailma. Töövarjupäeva ühe eestvedaja Junior Achievement Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul laieneb pidevalt ka ettevõtete ring, kes noortele oma uksed avavad. “Eriti hea meel on tõdeda, et väiksemates piirkondades, kus pakkumisi ja võimalusi on kohalikul tasandil vähem, pakuvad noortele töövarju võimalust ka Politsei- ja Piirivalveamet ning erinevad riigiametid,” tõdes Loor.



Töövarjupäev annab noortele võimaluse tutvuda oma ala tegijate igapäevaste tegemiste ja kohustustega ning aitab seeläbi tõsta noorte huvi majanduse ja ettevõtluse vastu. Lisaks annab see noortele ettekujutuse erinevatest karjäärivõimalustest.



Kui tavapäraselt on vastava kokkuleppe sõlmimine õpilaste endi kätes, siis tänavu on töövarjupäeva raames valminud eraldi platvorm, kuhu tööandjad saavad lihtsasti ja kiiresti oma kutsed üles panna ning noored endale meelisameti välja valida. Platvormi eesmärgiks on koondada ühele lehele kokku enam kui 500 oma ala tegijat ning suurendada noorte seas töövarjupäevast osa võtmise huvi veelgi.



Eesti Töötukassa noortevaldkonna juhi Olav Kerseni sõnul on töövarjupäeva suurimaks väärtuseks kogemus, mille noored töömaailmast saavad. “Töövarjupäev annab võimaluse koolinoortele minna kohapeale, näha töökeskkonda, igapäevaseid tööülesandeid ja tutvuda valitud ametiga,” nentis ta. Eriti oluline on see Kerseni sõnul noortele, kes on peagi langetamas valikuid, mida pärast põhikooli-või gümnaasiumiõpinguid edasi teha.



Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt läbi viidud karjääriteemaliste uuringute tulemused näitavad selgelt, et noored, kes on saanud karjääriteenuseid ja osalenud töövarjutamisel juba põhikooli ajal, teevad suurema tõenäosusega karjäärivalikuid nii, et neil on vähem väljakukkumisi ja erialavahetusi. Ühtlasi on märgatud seoseid töövarjupäeval osalemise ja kõrgema sissetuleku vahel.



“Lisaks positiivsele kasule, mida annab töövarjupäev noortele, on see suurepärane võimalus ka ettevõtjatel oma brändiga tegeleda ning tutvustada oma ettevõtet tulevastele potentsiaalsetele klientidele ja töötajatele,” lisas Kersen. Tema sõnul on ettevõtte vaatest ülioluline, et praegu koolipingis olevad õpilased suudaksid tulevikus seostada töövarjupäevast meelde jäänud tööandjat antud valdkonnaga.



Töövarjupäev on Junior Achievement Eesti programm, mida on korraldatud juba 1998. aastast. Töövarjupäev on suunatud 14-19-aastastele põhi-, kesk- ja kutsekoolide ning mittetöötavatele noortele, mille eesmärk on viia kokku noored oma ala spetsialistide ja ettevõtjatega. Traditsiooniliselt toimub töövarjupäev 21. novembril, kuid ettevõtjaid innustatakse varjutama terve nädala vältel 18.-22. novembrini.