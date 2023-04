Taas on toidutootjatel võimalus taotleda 14. maini oma toidutoodetele Eesti kõige vanemat ja tuntumat toidumärgist, Pääsukesemärki. Olukorras, kus kaubavalik poodides on tohutult mitmekesine, aitab just toidumärgis ostjatel orienteeruda ning anda teadet selle kohta, et toit on Eesti päritolu ja valmistatud Eestis.

„Eesti toiduohutuse ja toidu puhtuse tase on väga kõrgel tasemel. Euroopa Toiduohutusameti viimase uuringu järgi kuulub Eesti päritolu toit Euroopa Liidu riikide kõige puhtamate hulka, rääkimata võrdlusest enamuse kolmandate riikide toodanguga. See on ka üheks põhjuseks, miks toidutootjad peaks tarbijale märku andma oma toodete kõrgest kvaliteedist,“ kinnitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna projektijuht Janne Viisma. „Kui toote tooraine on eestimaine ja toode on valmistatud Eestis, siis on Pääsukesemärk selle info edastamiseks sobivaim toidumärgis,“ lisas ta.

Pääsukesemärgi kaubamärgi üldine tunnuslause on „Tunnustatud Eesti toit“, samas annab märgis võimaluse selgelt viidata ka toote valmistamiseks kasutatud kodumaisele põhitoorainele. Nii võib toidupakenditel olevatelt Pääsukesemärkidelt sõnapaari „Eesti toit“ asemel leida ka sõnapaare „Eesti piim“, „Eesti kala“, „Eesti mesi“, „Eesti liha“, „Eesti rukis“ jne.

Toote kõrgele kvaliteedile ja kodumaisele päritolule viitavat Pääsukesemärki antakse toodetele, mis on valmistatud eestimaisest põhitoorainest ning mis on läbinud edukalt laboratoorse ja sensoorse hindamise. Märgi kasutamisõigust võivad taotleda kõik Eesti ettevõtted, kelle toodete valmistamiseks kasutatud tooraine päritolu on kontrollitud. Ettevõtjatele antakse toote hindamise järel ka sõltumatute toiduekspertide tagasiside, mis aitab hoida ja vajadusel parendada toodete kvaliteeti.

Hindamine toimub väljatöötatud kriteeriumide alusel, ekspertide isiklikud maitse-eelistused arvesse ei lähe ning hindamise ajal on toodete kaubamärgid ekspertidele teadmata. Lisaks põhihindamisele kontrollib EPKK märke kandvate toodete kvaliteeti ja tooraine päritolu ka jooksvalt.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedisüsteemis osaleb hetkel pea 70 Eesti toidutootjat. Pääsukesemärki kannab praegu kokku ligi 300 toodet, aga läbi 20-aastase ajaloo ulatub Pääsukesemärki kandnud toodete hulk kolme tuhandeni. Jätkuvalt on kõige rohkem Pääsukesemärgiga tooteid Eesti Pagari, Farmi Piimatööstuse ja Marjamaa Talu tootevalikus.

Pääsukesemärgi taotlemise tähtaeg on 14.mai 2023. Märgi taotlemise info leiab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehelt.