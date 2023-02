Tervise- ja tööminister Peep Peterson ja terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp tunnustasid 20. veebruaril Maarjamäe lossis toimunud pidulikul vastuvõtul viimaste aastate tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast.

Harju maakonnast pälvisid tunnustuse tervist edendavate lasteaedade ja koolide võrgustiku koordinaator Harjumaal Anli Aja ning rahvatervise valdkonna huvikaitsja ja Tallinna koolitervishoiu süsteemi rajaja Ene Tomberg. Kokku pälvis riikliku tunnustuse 38 terviseedendajat ja organisatsiooni üle Eesti.

Kaks Harjumaa tarmukat naist

Anli Aja on kolme väikese lapse ema, õpetaja, tantsujuht noortele ja täiskasvanutele, Harjumaa tervisenõukogu liige. Ta on olnud aastaid tervist edendavate lasteaedade ja tervist edendavate koolide võrgustiku koordinaator Harjumaal ning jätnud maakonna haridusvõrgustiku arengule suure jälje.

Anli Aja on ka figuurisõprade mentor. Foto figuurisobrad.ee

„Oma suure pühendumuse ja armastusega on ta arendanud, hoidnud ja juhtinud antud kogukonda, kasvatades jõudsalt tervist väärtustavat haridusvõrgustikku maakonnas,“ seisab Harjumaa omavalitsuste liidu (HOL) selgituses. Nimelt pälvis Anli Aja äsja ka HOLi ja Harjumaa tervisenõukogu poolt välja antava Harjumaa tervisetegija tunnustuse.

Selle juures kirjeldatakse tegusat naist järgmiselt: „Teda võib iseloomustada kui väga teotahtelist ja kohusetundlikku inimest, kes suure pühendumuse ja armastusega on võrgustikku hoidnud ja juhtinud, kasvatades kogukonna aastatega 20st 120 inimeseni. Anliga koostöö on olnud väga kindel ja sujuv. Tema peale on saanud alati loota ehk 100% usaldusväärne koostööpartner.“

Anli Aja on ka figuurisõprade mentor. „Tee figuurisõbraks algas kaalujälgijate rühmajuhi tööst. Alustasin veebruaris 2006. Võiduka lõpuni jõudsin 2007. aasta jaanuaris, kui sain kuldliikmeks. Kokku langetasin 14 kilo. Nüüd saan oma liikmetele edasi jagada tervislikke nõuandeid kaalulangetamiseks Seda tööd tehes tunnen, et saan inimesi aidata ja mõista,“ ütleb Aja figuurisobrad.ee kodulehel.

Ka teine riikliku tunnustuse laureaat, Ene Tomberg, on pälvinud Harjumaa tervisetegija tunnustuse, seda aastal 2021. „Ene Tomberg on eriliselt silma paistnud kui väga tugev rahvatervise valdkonna huvikaitsja, kelle südameasjaks on lapsed ja nende heaolu. Ta on osalenud nii juhi kui eksperdina paljudes rahvatervise valdkonna komisjonides ja töögruppides Eestis kui ka rahvusvaheliselt, olnud viimase nelja Tallinna kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu eestvedaja ja Tallinna koolitervishoiu süsteemi rajaja,“ seisab riikliku tunnustuse põhjenduses.

Ene Tombergi südameasjaks on lapsed ja nende heaolu. Fotod Rene Suurkaev

Tunnustati nii vaimu kui terve keha hoidjaid

„Üle mitme aasta saame tänada inimesi, kes on pühendunult panustanud meie inimeste tervise edenemisse. Seda tööd ei mõõdeta eelmisel ööpäeval päästetud eludes nagu seda saab teha haiglas. Edendamise töö tulemus on hoiakud ja käitumisharjumused, mis hoiavad inimest ennast ja mida inimene annab edasi ka oma pereliikmetele. Terviseedendus ei ole retsepti kirjutamine, vaid mitmekesine ja järjepidev töö,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Ministril oli sel aastal rõõm näha maakondadest tunnustuseks esitatute seas kogu edenduse töö eripalgelisust – lastega tegelejatest eakate eestvedajateni, vabatahtlikke kogukonnaaktiviste ja kohalike omavalitsuste ametnikke, politseinikku ja tervishoiutöötajaid.

„Tegeletakse nii vaimu kui keha tervena hoidmisega,“ lisas Peterson. Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepa sõnul on tervis meie kõige kallim vara ning me ise oleme suuresti selle vara hoidjad.

„Peame sellesse tõsiselt suhtuma igapäevaselt, alates meie elustiilist kuni tervisekontrollides käimiseni välja. Meie eriline tänu täna on aga inimestele ja organisatsioonidele, kes lisaks enda tervisele ja heaolule on valmis pühendama oma aega ja teadmisi ka kogukonna ja kaasteeliste tervise edendamisse ja elukeskkonna parandamisse,“ ütles dr Alasepp. „Tervislik elu on valik. Aitäh kõigile, kes on selle valiku teinud, sest seeläbi loome me koos hoolivama ja tugevama Eesti,“ lisas ta.

Sotsiaalministeerium tunnustab tervisedendajaid alates 2012. aastast. Kohalikud omavalitsused said esitada tunnustamiseks nii üksikisikuid kui organisatsioone, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.

Riikliku tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimeste tervise edendamisse panustanud ja rahvatervise valdkonda arendanud inimesi ja organisatsioone igast Eesti maakonnast.