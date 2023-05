Kõige efektiivsem viis oma tervist hoida on haigusi ennetada ning seetõttu soovitame regulaarse tervise jälgimisega alustada hiljemalt 40. eluaastast.

Terviseauditid on kiired ja ülevaatlikud uuringud ning on mõeldud just oma tervise hetkeolukorra kindlaks tegemiseks. Terviseauditite abil on võimalik tuvastada Eestis sagedamini esinevaid haigusi ning kontrollida peamisi elutähtsaid organeid (süda ja selle koormustaluvus, kopsud, maks, neerud), erinevate ainete osakaalu ning põletiku esinemist organismis.

Terviseauditi käigus hinnatakse teie terviseriske ja -näitajaid ning leidude põhjal antakse soovitusi, kuidas oma tervist veelgi paremini hoida. Vajadusel suunatakse teid edasi lisauuringutele ja meie arstide või spetsialistide vastuvõttudele. Uuringute tulemusi selgitavad kogemustega arstid, kes annavad nõu, mida oma tervise parandamiseks teha ja mida edaspidi jälgida.

Ida-Tallinna Keskhaigla pakub erinevaid terviseuuringute pakette, mille hulgast leiate kindlasti just teile sobiva.

Miks tulla uuringutele just meie juurde?

• Töö iga inimesega on personaalne.

• Uurime patsiendi arvamust tema tervise kohta ning soovitame konkreetset terviseauditit ja vastavaid uuringuid.

• Terviseauditi ajal saadab uuringutel osalejat meie kliendihaldur.

• Kogenud arstid selgitavad kõiki uuringute tulemusi.

• Uuringute tulemused edastatakse patsiendiportaali www.digilugu.ee.

• Võimalik on kokku leppida lisauuringuid.

• Edaspidi on inimesel võimalik terviseküsimustes pöörduda otse temaga tegelenud kliendihalduri poole, kes aitab leida sobivad arstid ja uuringud ning edastab vajaliku info. See säästab oluliselt aega ning muudab meditsiinis orienteerumise lihtsamaks.

• Meie haigla tipptehnika ja arstide suured kogemused võimaldavad saada kiiresti asjatundlikku nõu ja abi.

• Parkimine on auditi toimumise ajal haigla territooriumil tasuta.

Kuidas terviseuuringuks aega broneerida?

Kõikides terviseauditi või uuringupakettidega seotud küsimustes (paketivalik, aja broneerimine, arveldamine) aitab teid pikaaegse kogemusega kliendihaldur Vilve Ainson.

Tel 606 7555 või 5400 5849

E-posti aadress terviseaudit@itk.ee

Lisainfo www.terviseaudit.ee

Videotutvustus www.youtube.com/watch?v=K9xi7g824KQ

Kohtumiseni!