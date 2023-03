Tehnikaolümpiaadi eesmärk on populariseerida inseneriteadusi noorte seas ning innustada neid tulevikus valima tehnikavaldkonnaga seotud erialasid.

Tehnikaolümpiaadi mõlemas voorus tuli osalejatel lahendada kolm keerulist ülesannet. Esimeses ülesandes tuli leida projekteeritava korrusmaja maksimaalne korruste arv, millele hoone tugipostid vastu peavad. Lisaks raskusjõule oli vaja arvestada ka hoone külgseinale mõjuva tuulekoormusega. Teises ülesandes uuriti tuulegeneraatori kasulikkust Eesti tingimustes. Lähtudes Pakri saarte reaalselt mõõdetud tuuletingimustest ja ühest konkreetsest tuuliku mudelist pidid õpilased välja selgitama, kui kaua peab tuulegeneraator töötama, et toota tagasi tema enda valmistamiseks kulunud energia. Kolmas ülesanne oli keemiast ja selles uuriti tselluloosi kui perspektiivset looduslikku toorainet plasti valmistamiseks.

