4. aprillil avatakse Adamson-Ericu muuseumis Portugali keraamiliste plaatide ehk azulejo’de näitus, mis tutvustab Eestis esimest korda selle erakordse fenomeni ajalugu ja kunstilist mitmekesisust.

Portugali kultuuripärandis ja arhitektuuris on keraamikal olnud kandev roll. Värvikirevad ja detailirikkad plaadid jutustavad kaasahaaravalt ajaloost, religioonist ja inimeste igapäevaelust, viies vaataja põnevale rännakule eri ajastutesse. Näitus tutvustab ka moodsamaid lähenemisi ja värskeid vaatenurki sellele traditsioonilisele meediumile.

Idee meie oma kunstiklassiku loomingust

Azulejo’de Tallinnasse toomise idee allikaks oli meie oma kunstiklassiku Adamson-Ericu looming. „Kuigi teises ajas ja ruumis, on Adamson-Eric loonud sadu unikaalseid keraamilisi plaate, mis kõnelevad oma värvide, motiivide ja meisterlikkuse kaudu meie palju laiemast seotusest ja ühtekuuluvusest Euroopa kultuuritraditsioonidega,“ ütles näituse üks kuraatoritest Karin Vicente.

„Azulejo’sid leidub Portugalis kõikjal. Neid on palju kasutatud kirikute, kloostrite ja paleede interjööris ning need on märkimisväärselt mõjutanud Portugali linnade välisilmet. Võib seega liialdamata öelda, et Portugal on – põhjast lõunani ning Madeira ja Assoorideni välja – ise nagu üks hiiglaslik azulejo’de muuseum,“ lisas Portugali rahvusliku azulejo’de muuseumi direktor Rosário Salema de Carvalho.

Maailmas ainulaadne traditsioon

Azulejo’dega seinte katmise komme hakkas Portugalis levima 16. sajandi alguses ning oli tugevalt mõjutatud Hispaania ja islami kunstitraditsioonidest. Tegu on maailmas ainulaadse traditsiooniga. Esialgu kaunistati keraamiliste plaatidega peamiselt interjööre ning neid sai endale lubada vaid jõukam ühiskonnakiht. 19. sajandil jõudsid azulejo’d ka majade fassaadidele, kaitstes neid niiskuse ja ilmastikuolude eest, ning muutsid seeläbi Portugali linnapildi väga omanäoliseks. Kaasaegsed kunstnikud ja arhitektid hindavad seda traditsioonilist kunstiliiki jätkuvalt kõrgelt ning peavad azulejo’sid Portugali kultuuri lahutamatuks osaks.

Näitusel eksponeeritud paneelidest vanimad on pärit 17. sajandi algusest ning uusimad 20. sajandi lõpust. Azulejo’de arengus on jälgitav erinevate kunstistiilide mõju, mis väljendub kasutatavate motiivide, kompositsioonide, aga ka värvide, tehnikate ja vormide muutuses. Näitust saadavad rohkete illustratsioonidega kataloog ning publikuprogramm, mis tutvustab Portugali kultuuri erinevaid aspekte kunstist muusika, arhitektuuri ja kirjanduseni.

Avapäeval kell 17 astub muuseumis üles portugali muusikute duo Flor de Sal, kes viib kuulajad helirännakule fado maailma. 17. aprillil kell 17 tuleb Portugali kirjandusklassiku Fernando Pessoa loomingust kõnelema kirjanik Tõnu Õnnepalu. Kunstisõbrad saavad „Teistmoodi teisipäeva“ kunstistuudios külastada keraamikastuudiot ning luua reljeeftrüki tehnikas omaenda azulejo.

Portugali rahvusliku azulejo’de muuseumiga koostöös valminud näituse „Azulejos. Portugali pärlid“ kuraatorid on João Pedro Monteiro ja Karin Vicente