21. veebruaril avas uksed Haabersti Perepesa, kuhu on oodatud kõik Tallinna pered lapseootusest kuni lapse koolimineku eani. Perepesa pakub nõu ja tuge laste kasvatamisel ning vaimse tervise ja peresuhete hoidmisel.

Abilinnapea Karl Sander Kase märkis, et Tallinnas elab üle 37 000 alla 7-aastase lapse. „Eesmärk on, et Tallinn oleks Euroopa kõige peresõbralikum linn ning üks samm selles suunas liikumiseks on, et igas Tallinna linnaosas oleks avatud Perepesa, mis pakub vajalikku tuge ning kogukondlikku tegevust väikelastega peredele. Haabersti on juba teine Tallinna perepesa ning eesmärk on käesoleval aastal avada ruumid ka Pirital, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Tagasiside peredelt on olnud väga positiivne ning see annab kindlustunnet projektiga jätkamiseks,“ tõi Kase välja.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: „Perepesad on omavahel suurepäraselt kokku põiminud inimeste vajadused, kogukonna võimalused, kohaliku omavalitsuse tahte ja riigipoolse poliitikakujunduse. Olen varem öelnud, et Eestis võiks olla 100 Perepesa, vaikselt selles suunas liigume. Kui lapsevanemad on hoitud ja toetatud, on ka lapsed hoitud ja toetatud.“

Lapse Heaolu Arengukeskuse tegevjuht Kiira Gornischeff sõnul on Tallinna pered oma tee Perepessa juba leidnud ja uue Perepesa avamist on väga oodatud. „Hiljutine laste vaimse tervise uuring näitas, et ennetustöö ja vanemate toetamine lapsevanemluse teekonnal on äärmiselt olulise tähtsusega. Seda vajalikumad on ka Perepesad ja nendes pakutav tugi,“ ütles Gornischeff ja lisas „näeme, et huvi ja vajadus Perepesade teenuste vastu on suur ning seetõttu ka juba ootame uute Perepesade avamist Tallinna eripiirkondades.“

Haabersti Perepesa juhi Piret Küti sõnul on Perepessa oodatud kõik väikeste lastega pered. „Perepesa on lapseootel ja eelkooliealiste lastega perede kohtumispaik. Siin on ennetus- ja peretöökeskus, kus saab meie töötajatelt nõu küsida või hoopis teiste lapsevanematega arutleda. Vahel piisab lapsevanemale toetavast sõnast ja tundest, et sul on kellegagi jagada sarnaseid muresid ja rõõme,“ ütles Kütt.

2024. aasta aprillis avatud Kesklinna Perepesa on kogukonna poolt väga hästi vastu võetud. Keskmiselt külastas Kesklinna Perepesa 20-25 peret päevas ning 8 kuu jooksul külastas ainuüksi mängutuba üle 3000 väikese ja suure inimese (lapsed ja vanemad).

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti laste ja perede heaolu osakonna juhataja Kaisa Vetemaa tõi välja, et Perepesas toimuvad erinevad töötoad ja koolitused ning nõu on võimalik küsida psühholoogilt. „Eelmise aasta kokkuvõte näitas, et ligikaudu 600 peret osales Perepesa erinevatest töötubades, aruteluringides ja koolitustel või said abi psühholoogilt,“ ütles Vetemaa. „Tõdeme, et ühe ukse põhimõte on tänu pakutavatele teenustele käivitunud üle ootuste hästi. Perepesa eesmärk on toetada peresid vanemluse teekonnal ja Haabersti Perepesa avamisega soovib linn tuua nõustamist ja tuge lähemale ka Haabersti peredele.“

Avamispäeval, 21. veebruaril kell 15.00–18.00 on Haabersti Perepessa oodatud uudistama pered koos kuni 7-aastaste lastega. Ruume tutvustab Perepesa juht Piret Kütt ja avatud on mängutuba, kus lapsi lõbustab Perepesa Tibu. Kell 16.30 toimub teatrietendus lastele. Kui avamispäeval tulla ei saa, siis 25.-27. veebruaril ootab Perepesa huvilisi uudistama kell 9.30–16.00 ja 28. veebruaril kell 9.00-13.00.

Perepesas on mängutuba, kuhu saab tulla lapsega mängima ja lõõgastuma. Perepesa psühholoogi poole võib pöörduda iga mure või küsimusega. Lisaks pakub Perepesa erinevaid teenuseid, koolitusi ja juturinge. Perepesade fookus on ennetustegevusel, mis keskendub eeskätt varajasele märkamisele, lapse arengu toetamisele tema elu erinevatel etappidel, paarisuhte tugevdamisele ja lapsevanemate toetamisele kasvatusküsimustes. Perepesas kasutatakse teaduslikult tõestatud meetodeid, mis toetavad laste arengut ja lapsevanemate oskuseid.

Perepesa ennetus- ja peretöökeskuse tegevusmudeli on välja arendanud SA Lapse Heaolu Arengukeskus. Mudel toetub põhjamaade rahvusvahelisele praktikale ja teadusuuringutele, see on kohandatud Eesti oludele ja lähtub riiklikest arengusuundadest. Perepesad tegutsevad ka Türil, Põltsamaal, Viljandis, Tartus ja Elvas. Võrgustiku laiendamine jätkub koostöös sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsustega.

Tallinna Perepesasid aitavad arendada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning Tallinna Perekeskus koostöös Lapse Heaolu Arengukeskusega.

Haabersti Perepesa käivitamist rahastab Tallinn linn 190 000 euroga.