3.–12. märtsil kell 11.00–16.00 toimub Tallinna Botaanikaaias aastatepikkuse traditsiooniga orhideenäitus, kus esitletakse nii loodusest pärit haruldasi liike kui inimeste aretustööna ilmavalgust näinud sorte. Kohapeal saab orhideesid ka koju osta ja küsida nõuandeid spetsialistidelt.

Lisaks tuttavatele kuukingadele on botaanikaaias väljas lai valik teisigi troopilisi orhideesid, näiteks veenusekingad, vandad, tsümbiidiumid, epidendrumid, dendroobiumid, masdevalliad, ontsiidiumid ja inimeste aretatud sordid ning hübriidid.

Näituse raames on võimalik saada nõuandeid orhideede kodus kasvatamise kohta kogenud spetsialistidelt. Orhideenäituse vältel ehk 3.–12. märtsini saab orhideede kasvatamisega seotud küsimusi edastada meili teel aadressile orhidee@botaanikaaed.ee. Kirjadele vastavad Tallinna Botaanikaaia aednikud ja vanemaednikud. Taimi müüb kogu näituse ajal Rikets Lilled.

Näitusel eksponeeritud orhideede õite suurus varieerub nööpnõelapea suurusest peopesasuuruseni ning värvide valik puhasvalgest mustjani. „Orhideede eluviisid ja õied on sedavõrd kummalised, et sageli tundub, nagu oleks loodus nende taimede loomisel lasknud käiku kogu oma fantaasia. Ometi pole siin midagi tehtud uisapäisa, iga õie pisimagi detaili loomiseks on olnud oma põhjus,“ ütles Tallinna Botaanikaaia vanemaednik ning orhideekollektsiooni kuraator Eevi Siibak. „Kõik need täpikesed, karvakesed, triibud ja hullutavad aroomid on looduslikel liikidel mõeldud tolmeldajate ligimeelitamiseks.“

Lisaks tolmeldajatele on aga orhideede võrku langenud ka inimesed. Tallinna Botaanikaa troopiliste ja subtroopilise taimede osakonna juhataja Jaan Mettiku sõnul on orhideede välimus ja eluviisid tavapärasest nõnda erinevad ja liikide mitmekesisus sedavõrd suur, et neid eksootilisi iludusi on püütud „taltsutada“ sajandeid. „Ammustel aegadel olid orhideed vaid väga varakate inimeste lilled, tänapäevaks on neist aga saanud ühed armastatumad toataimed“, sõnas Mettik. „Aretatud hübriidide nimekiri on nüüdseks juba tublisti pikem kui liikide oma, mis sest, et viimaseidki on maailmas ligikaudu 18 500. Ja killukese sellest põnevast maailmast, nii looduse loodust kui ka inimeste aretatust, püüamegi tuua huvilisteni Tallinna Botaanikaaias,“ ütles Mettik.

Orhideenäitus on avatud Tallinna Botaanikaaia Palmimajas iga päev kell 11.00–16.00. Sissepääs tavahinnaga 5 ja soodushinnaga 3 eurot.

Fotod!