Täna jõudis TV3 vaatajateni „Eesti otsib superstaari“ viies finaalsaade, kus kõlasid muusikalihitid ja hiphopi lood. Saate lõpuks valis rahvas välja neli finalisti, kes jätkavad võistlust duettide ja ansambli The Beatles laulude voorus.

Tänasest saatest langes televaatajate hääletusega välja Marta Lotta Kukk. Võistlust üheksanda superstaari tiitli nimel jätkavad Robin Kristofer Kukk, Margareth Mürk, Maria Rander ja Ant Nurhan. Neljal viimasel finalistil on järgmisel pühapäeval ülesanne esitada taas kaks lugu – üks on legendaarse ansambli The Beatles hitt ning teine etteaste on duett koos varasemalt superstaarisaates osalenud lauljaga.

„Eesti otsib superstaari“ kümnest finalistist on seni välja langenud Sebastian Jasinski, Hans Markus Danilas, Robert Reesar, Meelis Kesperi, Rute Trochynskyi ja Marta Lotta Kukk.

Fotod viiendast finaalsaatest. Kõiki finalistide esitusi saab järele vaadata TV3 Play keskkonnast. Erileht: tv3.ee/superstaar.