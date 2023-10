Neljapäeval, 26. oktoobril avati projekti „Elurikas Tori vald“ raames Sindi kärestiku juurde rajatud roheala. Roheala on täienduseks kärestikule rajatavale veespordikeskusele, mille esimene etapp just äsja valmis.

Tulevikus kogu Pärnumaa oluliseks tõmbekeskuseks kujuneva Sindi kärestiku keskuse juurde rajati projekti „Elurikas Tori vald“ raames elurikas roheala. Ala katab suures osas looduslik kruusamuru ja seda ilmestavad kodumaistest taimedest lilleniidud ning pärismaised puud ja põõsad. Kruusamuru võimaldab alal korraldada ka suuremaid üritusi, ilma et roheala sellest kannataks. Jõekaldal kulgeb kaunis valgustatud tee ja piirkonna ohutust aitavad tõsta valvekaamerad.

Avamisel tervitussõnad lausunud Tori vallavanema Lauri Luuri sõnul on elurikka Sindi roheala avamine väärikas vaheetapp Tori valla elurikkuse teekonnal.

„See areng siin kaunil jõekaldal on olnud suur ja kiire. Üsna trööstitust endisest tööstusalast on kasvamas rahvusvaheline veespordikeskus, mis on omanäoline ja kujuneb oluliseks tõmbekeskuseks kogu piirkonnale. Mul on hea meel, et selle ala arengul oleme vaadanud ühelt poolt tervikut ning teiselt poolt sidunud selle arengu loodushoiu ja elurikkusega. Valmiv Sindi kärestikukeskus koos täna avatava rohealaga näitavad suunda, kuidas arendada avalikku ruumi nii, et see oleks nii inim- kui ka loodussõbralik, liigi- ja elurikas,“ ütles vallavanem Lauri Luur.

Äsja valminud rohealale istutati 88 puud ja 12 põõsast. Puudest on esindatud kirsipuud, männid, pooppuud, pihlakad jt. Tori vallaaedniku ja projekti „Elurikas Tori vald“ juhi Triin Sohlu sõnul tärkab roheala elule järgmisel aastal.

„Liigirikka roheala rajamisel on kasutatud vaid Eestist korjatud taimede seemneid ja kõrghaljastuse puhul kasutame siinsesse kliimasse ja kasvukohta sobivaid puuliike. Seega saab Sindi rohealast keskkond, mis panustab eeskujuna loodust säästva ja hoidva avaliku ruumi loomesse. Loodame, et inimesed võtavad sellest eeskuju ka enda koduste haljastuste rajamisel,“ selgitas Sohlu.

Roheala arhitektuurilahenduse töötas välja arhitektuuribüroo Molumba. Kogu avalik ruum kärestikukeskuse piirkonnas on loodud selleks, et seal oleks inimestel mõnus liikuda jalgsi ja rattaga. Roheala juurest leiab peatumiskohad, kuhu tulevikus jõe äärde uudistama minejad saavad oma sõidukid parkida. Hiljemalt kevadel paigaldatakse roheala juurde ka seda tutvustav infotahvel. Triin Sohlu sõnul kujuneb roheala niidukooslus välja kolme kuni nelja aasta jooksul.

Roheala rajamine oli osa projektist „Elurikas Tori vald“, mille raames loodi valda koos kogukonnaga lilleniitusid ja viidi läbi koolituste sari, millest sai osa üle 200 inimese. Koolitussari valiti selle aasta parimaks Pärnumaa õpiteoks ja on üks edukamaid Tori valla kogukonna kaasamise projekte. Projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas“ (lühidalt „Elurikas Tori vald“) toetab Keskkonnainvesteeringute keskus läbi Kliimamuutustega kohanemise meetme. Toetust rahastab Euroopa Majanduspiirkond.

