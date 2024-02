Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit tunnustas Touresti avamise raames aasta turismiobjekti tiitliga Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumit, aasta turismiedendajaks valiti Arno Sillat ning teist korda ETFL-i ajaloos anti välja elutöö tunnustuse auhind, mille pälvis Feliks Mägus.

Aasta turismiobjekti auhinnale nomineeriti Niguliste muuseum, Maria talu Pärnumaal, Mulgi Elamuskeskus Mulgimaal ja Schloss Fellin Boutique Hotel and Spa Viljandis. Turismiobjekti auhind antakse välja turismialal tegutsevale ettevõttele, mida iseloomustavad üldine tuntus, klientide laitmatu teenindamine, klientide turvalisus, teenuse või toote keskkonnasõbralikkus, uudsus, originaalsus ja hea turustamine. Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu liikmed valisid 2023. aasta turismiobjektiks Tallinnas asuva ning äsja renoveerimise läbinud ja uudse klaaslifti saanud Eesti Kunstimuuseumi filiaali Niguliste muuseumi.

„Muuseum paikneb 13. sajandil rajatud Niguliste kirikus ning eelmisel aastal pärast põhjalikke renoveerimistöid avati galerii ning torn taas külastajatele. Niguliste on meie liikmetele suurepärane koostööpartner ning pakub avastamisrõõmu nii meie inimestele kui ka välismaistele külalistele,“ sõnas Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

2023. aasta turismiedendaja Arno Sillat. Pildil (vasakult paremale): Tiit Pruuli (ETFL-i juhatuse liige), Külli Karing (ETFL-i president), Arno Sillat (Eesti mootorispordi muuseumi MOMU looja ja arhitektuuripärandi Ellamaa Elektrijaama renoveerija), Liina Maria Lepik (EAS-i juhatuse liige).

Aasta turismiedendaja auhind antakse ettevõtmisele või inimesele, kes on oma tegevusega oluliselt mõjutanud Eesti turismimajanduse arengut, tegeledes otseselt turismialase ettevõtlusega või turismialase pedagoogilise tööga, omades tuntust ja autoriteeti turismiringkondades ning laitmatut reputatsiooni, tegeledes uute projektide eduka käivitamise ja arendamisega. Sel aastal oli nominentide hulgas mootorispordi muuseumi looja ja kuraator Arno Sillat ning Hiiumaa Turismiklastri juht ja Pühalepa muusikafestivali korraldaja Kristel Peikel. 2023. aasta turismiedendajaks valiti Eesti mootorispordi muuseumi MOMU looja ja objekti suurepärane giid ning arhitektuuripärandi Ellamaa Elektrijaama renoveerija Arno Sillat.

Teist korda ETFLi 33-aastase ajaloo jooksul jagas liidu juhatus välja ka elutöö tunnustuse auhinna, mis antakse isikule, kes on panustanud turismivaldkonda, aidanud kaasa turismisektori arengule ja selle kvaliteedile, olnud oma tegevusega ühiskondlikult nähtav, algatanud või eest vedanud turismialast koostööd. Tunnustuse pälvis sel aastal Nordic Hotel Forumi tegevjuht Feliks Mägus, kelle 35-aastane turmisalase juhtivtöö staaž on olnud Eesti turismi edendamises märkimisväärse tähtsusega.

Elutöö tunnustuse auhinna võitja Feliks Mägus videosilla vahendusel žüriid ja külastajaid tänamas.

„Feliks Mägus on olnud alati turismiga tihedalt seotud ning seetõttu tunneb end kõikides selle sektori teemades koduselt. Tema ühiskondlik aktiivsus on aidanud turismi edendada nii sotsiaalsel kui ka poliitilisel tasandil,“ põhjendas Hallik auhinna saaja valikut.

Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 79 liiget. Liidu põhiliikmeteks on Eesti reisibürood ja reisikorraldajad, kaasliikmeteks transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad, riigi- ja munitsipaalasutused ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üleeuroopalise turismifirmade liitude katusorganisatsiooni ECTAA liige.