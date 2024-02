Telekevade suursaate „Maskis laulja“ uus hooaeg alustab TV3-s juba märtsis, tuues kaasa kevade suurimad saladused! Esimene üllatus on vaatajaid rõõmustamas detektiivide ridades, sest neljanda hooaja üks detektiiv on Kristjan Jõekalda.

Armastatud saatejuht Kristjan Jõekalda on „Maskis laulja“ detektiivitööd teinud varemgi. „Kui nüüd on taaskord võimalik selles rollis olla, teen seda suurima rõõmuga!“ tunneb Jõekalda heameelt. „Kahjuks tuleb muidugi see, et ega ma sellistel koosviibimistel ülemäära palju pole olnud, kus meie sulelised ja karvased käivad ega tea täpselt, mismoodi keegi kõnnib või räägib, aga siis tuleb usaldada oma kõhutunnet ja panna tähele väikeseid detaile, millest lõpuks suur pilt kokku saab.“

Kristjan Jõekalda lubab, et käib nüüdsest ringi lahtiste silmadega, loeb läbi kogu ajakirjanduse ja kuulab teraselt kuulujutte ning nii saabki hõlpsamalt jälile, kes end maskide taga peidavad. „Kui lapsena telekast Holmesi ja Watsoni seiklusi nägin, olin vaimustunud, kuidas Holmes oma deduktiivset meetodit kasutades müsteeriume lahendas. Ega ma sellest midagi õppinud ole ja enda ümber suurt miskit märka, aga see põnevus lahenduse leidmise ees on suur,“ tunnistab Jõekalda muheledes.

Maailmakuulsal formaadil „The Masked Singer“ põhinev „Maskis laulja“ jõudis esmakordselt vaatajate ette 2020. aasta kevadel. Suursaates astuvad vaatajate ette kümme imeliste maskide taha varjunud tuntud inimest, kes esitavad hittlaule, mille põhjal on nii saate detektiividel kui ka televaatajatel võimalus nuputada, kes maskide sees peituvad.

Maskid hakkavad langema saadete lõpus, sest igal nädalal lahkub üks osaleja ja peab oma identiteedi avalikkusele paljastama. Maskisaate avahooaja võitis Jäär ehk Stefan; sama aasta sügisel võitis teise hooaja Polaarhunt ehk Mikk Saar ning 2022. aasta kevadel oli võitjaks Sinine Ahv ehk Franz Malmsten.