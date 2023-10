Eelmisel nädalal toimunud pidulikul sündmusel tunnustati SEB-d vaimset tervist väärtustava organisatsiooni kuldmärgisega. Peaasi.ee andis märgised vaimset tervist toetavatele ettevõtetele välja esmakordselt.

Vaimse tervise kuldmärgis on tunnustus, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon hindab oma töötajate vaimset heaolu ning teeb teadlikke samme selleks, et luua võimalikult hea vaimset tervist toetav tööalane keskkond. Lisaks oskavad Peaasi.ee sõnul selle organisatsiooni töötajad väärtustada enda ja teiste vaimset tervist.

SEB peab töötajate vaimset tervist väga oluliseks. Näiteks pakub pank erinevaid väliste ekspertide loenguid ja koolitusi, et võimalikke vaimse tervise probleeme ennetada ja varakult ära tunda ning kasvatada stressiga toimetuleku oskusi. Palju panustatakse ka SEB juhtimiskultuuri ja juhtide arendamisse, sealhulgas psühholoogilise turvalisuse loomisse töötajatega üks-ühele vestlustes. Lisaks pakub SEB töötajatele tervisekindlustust, mille paketist sõltuvalt saab kasutada psühholoogilise nõustamise teenust nii isiklike, perekondlike kui ka tööalaste väljakutsete korral.

„Tunnen uhkust, et oleme saanud sellise tunnustuse osaliseks ja usun, et me tõepoolest SEB-s hoolime oma töötajate vaimsest heaolust. Sealjuures on kvaliteedimärgisele kandideerimine alati suurepärane võimalus enda seniste tegevuste valideerimiseks ning samal ajal annab ka uut energiat ja mõtteid edasiste tegevuskavade paika panemiseks,“ ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.

Peaasi.ee poolt esmakordselt välja antava vaimset tervist väärtustava organisatsiooni märgise pälvis kokku 126 tööandjat.