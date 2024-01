Alates 1. jaanuarist rakendus Eestis kaheprotsendiline käibemaksu tõus kõikidele toodetele ja teenustele. Rimi puhul ei puuduta käibemaksu muutus 700 igapäevaselt ostetava toote hinda, mis on osa programmist „Tõenäoliselt parim tavahind turul“.

Klientide jaoks tähendab see, et nad saavad jätkuvalt osta piima, leiba, puu- ja juurvilju, liha, kala ning teatud hügieenitooteid soodsamate hindadega. Lisaks ei mõjuta käibemaksu tõus eelmärgistatud toodete nagu sokkide, rõivaste ning pesu hindu.

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson selgitab, et programm käivitati aasta aega tagasi 300 tootega ning eesmärk oli aidata inimestel hoida oma igapäevased kulud kontrolli all. „Jätkame samas suunas, püüdes säilitada hinnastabiilsust ajal, mil maksukoormus kasvab,“ ütleb Jürisson.

Jürissoni sõnul on programm tänaseks laienenud 700 tooteni, et hoida tootevalik mitmekesine. „Enim ostetud tooted on näiteks Alma piim, pesemata Eesti kartul, Champion õun, nii Saaremaa kui ka Värska vesi ning Leiburi rukkipala. Sügisel tulime välja Rimi Smart omamärgitoodete sarjaga, mis sai kohe sooja vastuvõtu osaliseks ning kõik Rimi Smart tooted kuuluvad nüüd ka „Tõenäoliselt parim tavahind turul“ programmi,“ selgitab Jürisson.

Hinnaprogrammi kuuluvad tooted on saadaval nii kauplustes kui ka e-poes ning on erimärgisega. Tooted on valitud vastavalt sellele, mida kliendid kõige enam ostavad, hõlmates nii tuntud brände kui ka Rimi omamärgitooteid. Sortimendis on ka taimsed ja vegan tooted.

„Rimi eesmärk on pakkuda olulistele toodetele turu madalaimat püsihinda. Jälgime konkurentide tegevust ning teeme vastavalt sellele ka korrektuure,“ lisab Jürisson.

Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) kauplused kuuluvad Rootsi kapitalil põhineva Rimi Baltic AB kaupluste hulka, mille ainuomanikuks on ICA Gruppen AB. Rimi tugevuseks on tervislik kaubavalik, kvaliteetsed puuviljad ning mitmekesine omatoodete sortiment. Kokku on Rimi Baltic AB-l kolmes Balti riigis 276 kauplust, sealhulgas 93 hüpermarketit (neist 17 Eestis), 774 supermarketit (neist 22 Eestis), Rimi minisid 100 (neist 41 Eestis), ekspress Rimisid 23 (neist 3 Eestis). Rimi pakub Eestis tööd ligi 2700 inimesele.