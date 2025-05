Konkurentsiameti tahe ja suutlikkus kaitsta tarbijaid monopoolsete ettevõtete omavoli vastu on Tallinna Vee majandustulemusi vaadates üsnagi kaheldav.

Pealinna veemonopoli 2025. aasta esimese kvartali majandustulemused, mis näitasid puhaskasumi 14,1-protsendilist kasvu tänu linnaelanike arvelt saadud tulu 17,6-protsendilisele suurenemisele, sunnib omanike keskliitu pöörduma selgitustaotlusega justiits- ja digiministeeriumi poole, mille valitsemisalasse kuulub monopolide hinnapoliitika ja nende ohjamine. Arvestades, et konkurentsi-

amet on viimase kahe aasta jooksul kooskõlastanud tallinlastele kolm veehinna tõusu ning veevaldkonna supermonopolide ülikasumid on juba aastakümneid uudiskünnise ületanud, soovib tarbijate õiguste eest seisev liit teada, kas ministeeriumi eesmärk on monopolide kasumi maksimeerimine või nõrgema osapoole, s.o tarbijate huvide kaitsmine.

Tallinna veemonopoli pikaaegne ülikasumlikkus räägib kõnekalt konkurentsi-

ameti võimetusest monopole ohjata. Et tegu ei ole üksikjuhtumiga, kinnitab fakt, et tarbijate õiglustunnet riivavat 23-protsendilist tulukusmäära pakub amet kõigile vee-ettevõtetele. Samuti ei tunne amet monopolide võimalike hinnakuritarvituste vastu huvi ka siis, kui need majandustulemuste kaudu neile otse näkku karjuvad.

Konkurentsiamet ei täida hoolsuskohustust

Omanike liit soovib seoses pöördumisega juhtida avalikkuse tähelepanu kahele asjaolule, mis seab kahtluse alla konkurentsiameti tahte ja suutlikkuse kaitsta tarbijaid pahatahtlike monopoolsete ettevõtete vastu.

Esiteks on tarbijate jaoks vastuvõetamatud konkurentsiameti hinnametoodikad, mis lubavad ebamõistlikult kõrget tulukust.

Teiseks ei täida konkurentsiamet piisava hoolsusega konkurentsiseadusest tulenevat kohustust veenduda, et monopol ei kuritarvita valitsevat seisundit kõrgete ostu- või müügihindade rakendamise kaudu.

Seadusest tulenevalt peavad monopolid pidama eraldi arvestust iga toote või teenusega seotud tulude ja kulude kohta, lähtudes järjepidevalt kohaldatavatest ja objektiivselt põhjendatud arvestuspõhimõtetest. Nagu nähtub konkurentsiameti selgitustest, siis ei tunne amet tarbija osutatavate teenuste hindu kooskõlastades huvi selle vastu, kas monopol osutab hinnajärelevalvele mittealluvaid teenuseid õiglaste hindadega. Sellega rikub amet nii seadust kui ka tarbija usaldust