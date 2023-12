Kui kuusk oli maha võetud, selgus, et puu on 32 aastat vana – tegemist on esimese Raekoja platsi jõulupuuga, mis pärast Eesti taasiseseisvumist istutatud.

„See kuusk kasvas õues, elektriliini all. Kasvas liinist küll mööda, aga igal aastal vibutasid liinihooldajad näppu – kuusk tuleb peatselt maha võtta, muidu kasvab liini sisse.“ Nii meenutab Salumetsa talu peremees Mart Abro oma koduõue kauneima kuuse kasvamislugu. Nüüd ehib puu pealinnas Raekoja platsi, on rõõmuks tuhandetele.

Reaalselt hakkas Salumetsa talu peremees elektrimeeste hoiatustele ja kuuse mahavõtmisele mõtlema koroona aegu, siis teavitas ta esimest korda ka Tallinna kesklinna linnaosavalitsust, saatis sinna kuuse foto. Mõned suved tagasi käisidki linnaametnikud esimest korda puud vaatamas, leides, et natuke noor, võiks viis kuni kümme aastat veel kasvada.

Aga kuusk linnaametnikel meelest ei läinud, sellel hoiti silm peal. Kuni sellel sügisel tuli juba konkreetne pakkumine. Linnavalitsus korraldas ka 14 meetri kõrguseks kasvanud puu mahavõtmise ja veo linna. „Eks nüüd õue astudes natuke tühi tunne on, aga ega meil valikut polnud, kas kuusk läheb küttepuuks või… Las toob parem inimestele rõõmu,“ leiab Mart Abro.

Pealegi – kuusk kasvas metsa taustal, päris tühja tunnet kuuse puudumine kelleski ei tekita. „Peale kuuse mahavõtmist selgus, et puu oli 32 aastat vana,“ lisab Salumetsa talu peremees. Nii et see puu on esimene, mis pärast Eesti taasiseseisvumist istutatud. Puu müügihinda Mart Abro ei ütle – leping linnavalitsusega keelab.

Monika Haukanõmm, kesklinna vanem: kuusepuu peab platsiga terviku moodustama

Jõulukuuse kandidaate oli sel aastal 15, mis on mulluse 26 kõrval pigem vähe. Väljavalituks osutus lopsakas ja kahar Kiili vallast pärit 14-meetrine kuusepuu. Kuigi mõni pakutud kuusk oli väljavalitust kõrgem, oli neil muid puudujääke: näiteks kasvas puu viltu või oli ühelt või teiselt poolt hõre.

Olen kuulnud, et kuusk tundub osale linnarahvast justkui madalavõitu, aga kõrgusest tähtsamaks peamegi tegelikult seda, et kuusepuu moodustaks terviku ülejäänud jõulurüüs Raekoja platsiga. Praegu vaatan rõõmuga, et meie kuusk sobib lava ja kioskite keskele väga hästi.

Allikas ERR