Pärast suurt jõulupraadi kulub mitu magusat suutäit ikka ära. Vürtsmandlid, keeksid ja soojendavad joogid panevad jõuluõhtule mõnusa rammusa punkti ja need on täpselt sama olulisel kohal kui jõulupraad. Muidugi ei tasu millegagi liialdada, kõike ikka mõõdukalt!

Foto Hannah Pemberton

Kodune glögi

• 1 l õunamahla

• 1 kaneelikoor

• 5 cm jupp ingverijuurt

• 1 tähtaniis

• 1 apelsin

• vastavalt magusa soovile mett

Kuumuta õunamahl peaaegu keemiseni ning lisa kõik ülejäänud koostisosad. Lase joogil umbes 15 minutit kaane all maitsestuda. Kurna glögi läbi sõela ja kuumuta uuesti. Head nautimist!

Foto Adobestock

Magusvürtsikad mandlid

• 1 dl dermera suhkrut

• 1,5 tl jahvatatud kaneeli

• 1,5 tl piparkoogimaitseainet

• 0,5 tl jahvatatud nelki

• 0,5 tl muskaatpähklit

• 0,5 tl kardemoni

• 0,5 tl soola

• 1 munavalge

• 2 sl vett

• 400 g mandleid

Pärast ahjust välja võtmist lisatav kate:

• 1 tl kaneeli

• 2 tl kakaod

• 2 tl suhkrut

Sega omavahel kõik maitseained ja lisa lahti klopitud munavalge ning vesi. Lisa mandlid ja sega, nii et kõik mandlid oleksid kaetud. Tõsta mandlid küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile ja rösti 175-kraadises ahjus umbes 30–45 minutit, kuni need on krõbedad ja kuldsed. Sega mandleid ahjuplaadil esimese kümne minuti jooksul tihedamalt, hiljem veel paar korda. Võta ahjust välja ning lisa kate. Seejärel sega ning lase täielikult jahtuda.

Jõulune banaanikeeks

• 210 g jahu

• 1 tl küpsetuspulbrit

• 0,5 tl soola

• 0,5 tl soodat

• 1,5 tl jahvatatud kaneeli

• 150 g suhkrut

• 50 g sulatatud võid

• 2 muna

• 3 väga küpset banaani

• 125 ml hapukoort

• 1 tl vaniljesuhkrut

• 100 g pähklite ja kuivatatud puuviljade/rosinate segu

Määri keeksivorm võiga ning säti ahi 180 kraadi juurde sooja. Klopi lahti munad ning lisa sinna sulatatud või, banaanipüree ja hapukoor. Teises kausis sega sõelutud jahu, küpsetuspulber, sooda, sool, vaniljesuhkur, suhkur ja kaneel. Sega aeglaselt sisse teine segu ning meelepärased pähklid ja marjad. Vala taigen vormi ja küpseta umbes 40 minutit 180-kraadises ahjus, kuni tikuga katsudes enam midagi sinna külge ei jää.

Foto Maria Laura Gionfriddo

Särtsakas kakao

• 500 ml piima

• Poolik tšillikaun

• 100 g šokolaadi (soovitatavalt tume)

• 0,5 tl suhkrut

• 1 tl kaneeli

• vahukoort

Tee tšillikaun ribadeks ning lisa kastrulisse koos piimaga. Kui piim hakkab keema, eemalda tšilli, vürtsikama joogi korral hoia kauem. Sulata šokolaad piima sisse ning lisa suhkur ja kaneel. Vala jook välja ning kaunista vahukoore ning riivitud šokolaadiga.

Foto Monika Grabkowska

Jõuluhommiku puder

• 2 dl riisi või kaerahelbeid

• 1 l mandli- või täispiima

• 3 tl suhkrut

• 1 tl kaneeli

• 1 tl soola

• 1 sl võid

• Peotäis mandlilaastude, tükeldatud pähklite, kuivatatud puuviljade segu

• 2 dl kaerakoort või rõõska koort

Pane kõik koostisosad peale koore 2–3 liitrisesse ahjuvormi ning aseta umbes 60 minutiks 220-kraadisesse ahju. Vala juurde koor ning küpseta ahjus veel 15 minutit. Kaunista pähklite, puuviljade ja külmutatud marjadega.

Foto Irene Kredenets

Šokolaadikondenspiimafudge

• 300 g tumedat šokolaadi

• purk magusat kondenspiima

• näpuotsaga soola

• umbes 40 g meelepäraseid pähkleid

• 1 sl rummi või brändit

Soojenda kondenspiima kastrulis madalal kuumusel, seejärel lisa šokolaad, sool ja alkohol. Kuumuta ühtlaseks seguks, seejärel vala segu küpsetuspaberiga kaetud karpi. Olenevalt kui paksu maiust tahad, selle järgi vali ka karbi suurus. Pudista peale pähklid, soovi korral võid lisada ka näiteks kuivatatud jõhvikaid. Hoia üleöö külmikus, hommikul lõika mõnusad suupärased ruudud ja head isu!