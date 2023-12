Mis muu see jõuludele omase lõhna tuppa toob, kui piparkookide küpsetamine. Piparkoogitaignaid ja kaunistamisviise on erinevaid. Ajaga on retsepte juurde mõeldud ja kaunistamise osas uusi nippe leiutatud.

Mis peamine, kaunistamine on igat moodi lõbus! Traditsiooniline piparkoogitaigen on läbi aegade jäänud ka kõige populaarsemaks, mis poelettidelt koju kaasa haaratakse. „Muidugi proovitakse ka erinevaid maitseid, näiteks apelsinilisandiga või hoopis šokolaadiga, kuid rohke võiga harjumuspärane retsept on endiselt eelistatuim,“ räägib Pagaripoisid OÜ müügi- ja turundusjuht Piret Tamm.

Kaunistamise trendid muutuvad ajas

Glasuuride värvid, maitsed ning konsistents on erinevad ja seda on ka inimeste soovid. Mõni soovib, et glasuur oleks piltilus ja peenete joonistustega, mõni jällegi, et glasuurimägi piparkoogi peal kõrguks. „Klassikaline glasuur peab hästi katma ja olema mitmes vär v ival ikus. Näiteks Pagaripoiste värvilised glasuurid on kõik tehtud külmkuivatatud marjadest ja on väga puhta maitsega,“ selgitab Piret Tamm.

Igas peres käivad piparkookide teoga kaasas oma traditsioonid. Mõned osavad käed loovad vaid imetabaseid kunstiteoseid, mõnes peres jäetakse kaunistamine erinevas vanuses laste rõõmuks. „Maailmas, kus sotsiaalmeedia näitab visuaali ja loob trende, on ikka igal aastal omad hitid. Kui aastaid tagasi maaliti südametele stringe – ilmselt tehakse seda nii mõneski vallatus seltskonnas senini –, siis tänavu vaadatakse jõuluteemades rohkem traditsioonilise poole ja tõenäoliselt kirjatakse enim just klassikalisi piparkoogimehikesi,“ tõdeb Tamm.

Piparkoogimaja ehitamine nõuab kannatust

Et ehitada valmis üks tore piparkoogimaja, on vaja esmalt välja mõelda maja ülesehitus ning kanda see paberile. Soovituslik on kasutada taignast detailide välja lõikamisel šabloone.

„Piparkoogimaju saab ise konstrueerida ja küpsetada või osta juba valmis detailid. Maja kokkupanemine ja kaunistamine on pisut tõsisem meistriklass, mis vajab aega ja kannatlikust, aga eks pühade aeg ju selleks ongi,“ kõneleb Piret Tamm.

Maja loomisel ei ole eksimine väga võimalik, mida rohkem harjutada, seda paremini see välja tuleb. Maja aknad saab teha kommipurust või suhkrust, sulades muutuvad need justkui klaasiks. Maja tuleks kokku panna spetsiaalse toiduliimiga või sulatada üks korralik ports kukekommi ehk suhkrukaramelli ja selle abil oma ehitise detailid omavahel kinnitada.

Piparkoogitaignast saab piparkookide asemel valmistada näiteks keekse, kooke, torte või muffineid. Fantaasial võib lennata lasta ja maitseid omavahel kombineerida. Miks mitte valmistada üks maitsev toorjuustukook või asendada taignas tavaline nisujahu hoopis tatrajahuga ja suhkur meega?

Piparkoogitaigen tatrajahu ja meega

• 250 g võid

• 250 g mett

• 3 sl piparkoogimaitseainet

• 2 muna

• 1 tl küpsetuspulbrit

• 500 g tatrajahu

Sulata potis mesi ja või ning lisa maitseaine. Lase segul veidi jahtuda ning klopi ükshaaval hulka munad ning seejärel lisa jahu, mille sisse on segatud küpsetuspulber. Sega kokku ühtlane tainas ning aseta toidukilesse mässituna külmkappi. Järgmisel päeval saad asuda maitsvaid piparkooke küpsetama! Küpseta 200-kraadises ahjus umbes 7 minutit.

Piparkoogimaitseline toorjuustukook

• 300–400 g piparkoogitainast

• 400 g toorjuustu

• 2 muna

• 1,5 tl kaneeli

• 1 dl suhkrut

• 1 tl vanillisuhkrut

Aseta õhukeseks rullitud tainas ümmarguse vormi põhja ja külgedele. Mikserda omavahel kõik ülejäänud komponendid. Küpseta 175 kraadi juures umbes 40 minutit, kuni kook on pealt kuldne. Lase koogil enne serveerimist täielikult jahtuda. Kaunista piparkookide ja pohladega või muude hapukate marjadega.

Piparkoogitort

• 6 pakki pakipiparkooke või 500 g piparkoogitainast

• 800 ml vahukoort või kookospiima

• 5 sl suhkrut

• Pohlasid või pohlamoosi

Rulli piparkoogitainas neljaks õhukeseks võrdseks ruuduks, ning küpseta neist 200-kraadises ahjus valmis piparkoogiplaadid. Kui kasutad valmis piparkooke, siis aseta need küpsisetordi toele sarnaselt alusele, mõistlik on kasutada kandilisi piparkooke.

Leota neid eelnevalt veidi piimas. Kui kasutad kookospiima, hoia purke eelnevalt külmikus, et rammusam osa saaks taheneda. Seejärel vala purgist välja kookosvesi ning vahusta ülejäänud purgi sisu suhkruga mõnusalt läbi. Kookospiima asemel võid kasutada ka vahukoort.

Nüüd on aeg tort valmis laduda! Üks kiht piparkooki, niisuta piimaga, lisa vahustatud koor ning veidi pohlasid või pohlamoosi ning uus kiht piparkooki jne, kuni koostisosad otsa saavad. Pealmine kiht kata vahukoorega ning kaunista piparkoogipuru ja marjadega. Lase tordil mõned tunnid jahedas seista.