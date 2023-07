Lääne-Harju valla põhjatipus ilutseb väikelinn Paldiski. Alles möödunud sajandi õhtutundidel langetas linnake võõrvõimust kantud raudse ilme ja on viimase paarikümne aasta kestel lahkesti külastajaid oodanud.

Vaatamata imekaunile asukohale ja säravale kogukonnale varjutab Paldiskit üksinduse vari. Ta ootab väga külalisi, seltsilisi, jääjaid. Laevad, rong ja rattad justkui toovad poolvägisi kohale, kuid miskipärast lahkud ikka kuhugi mujale ja Paldiskist saab vaid vahepeatus. Mis nõu või jõuga saame Paldiski muuta oluliseks sihtkohaks? Miks peaksid sinna sattuma just Paldiski enda pärast? Miks reisida Rootsi just Paldiskis asuva sadama kaudu?

Paldiskis on peidus objekte, lugusid ja keskkondi, mis on meie väikeses Eestis ainulaadsed.

Just nendele küsimustele vastamiseks olen Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise magistrandina oma pilgu Paldiskisse pööranud. Paldiskis on peidus objekte, lugusid ja keskkondi, mis on meie väikeses Eestis ainulaadsed. Teame linna esinime Amandus Adamsoni, merekindluse kihistusi, uhkeid kirikuid ja tuletorne, kuid põhjuseid Paldiski külastamiseks on teisigi. Pakun siin välja vaid mõned, mis esmapilgul mulle magnetina mõjunud on.

Peetri õunaaed

Sõites Paldiski südalinnast Pakri poolsaare tipul asuvate tuletornide poole võib linnasüdamest väljudes vasakut kätt märgata õunapuuaeda. Kohaliku pärimuse järgi on see hiliskevadeti üks romantilisemaid kohti Paldiskis. Tsaariaegse päritoluga õunapuuaed on ideaalne koht, kuhu minna nautima silmailu või kasutada seda näiteks kaunite hetkede jäädvustamise taustana. Kuna õunaaed on metsik, tuleb õiteimetlust piirata ohutu külastuse tagamiseks ja suunata pilk vahelduseks ka jalge ette, et vältida mõnda kaitserajatisse kukkumist või roomajast nautlejale peale astumist.

Tuumaobjekt

Paldiski oli Nõukogude ajal Eesti ainus tuumalinn. 1960ndatel loodi sinna üks kolmest NSV Liidu tuumaallveelaevade õppekeskustest. Tänaseks on massiivne õppekeskuse osa „Pentagon“ lammutatud, kuid Pakri poolsaare keskel on alles osa reaktorisektsioonidest, kus tegeletakse tuumajäätmetega. Paldiski tuumaobjekt kuulub AS A.L.A.R.A haldusalasse. Viimased tuumajäätmed on kavandatud eemaldada ja tuumaobjekt lammutada 2040. aastaks. Ainulaadset objekti saab külastada eelnevalt kooskõlastatud ekskursioonil tuumaobjekti haldava ettevõttega.

Maa-alune Paldiski

Paldiski on linn, mis võlub mitmel tasandil ja seda otseses mõttes. Linn laiub ka maa all. Näiteks oli veel 90ndate lõpus alles tuumasõja otstarbel rajatud maa-alune puurkaev ja selle kompleks. Puurkaevul oli ka oma katlamaja koos rohkete lisaruumidega, mis ilmselt raadio- ja sideotstarbel loodud olid. Täpne objekti asukoht on aga seni tinglik ja turvakaalutlustel salastatud.

Teada on, et maa-aluseid objekte on Paldiskis palju, kuid kus, mis seisukorras ja mil määral need säilinud on, on hetkel veel teadmata. Mõningaid üpriski ohutuid kaitserajatisi saab avastada Pakri poolsaarel asuva RMK trepi lähistel.

Püha maa

Baškiiride rahvuskangelane Salavat Juljajev saadeti tsaariajal Paldiskisse sunnitööle. Siin ta ka hukkus. Tema auks on püstitatud Paldiskisse ausammas ning baškiirid peavad Paldiskit pühaks maaks.

Pakri vana tuletorn

Pakri poolsaare tippu märgib kaugele kõrguv tuletorn. Teisel pool teed on märgata kummalist ümarat ja tüsedat paekiviladu, mis vaevu veel pankranniku äärel seisab. Tegu on Pakri poolsaare esimese tuletorniga, millest alles vaid könt. Juba 19. sajandil valmis paeklindi kiire lagunemise tõttu vaid umbes 100 m eemale uus tuletorn. Vana põhiosa lammutati. Selle säilinud osa mõjub kummastavalt ning tekkinud piiripealne olukord tõstab adrenaliini. Vana tuletorni allesjäänud osa säilimine on tinglik ja paneb mõtisklema kaduvuse ülr. Kindlasti tasuks seda oma silmaga näha.

Heade soovide kaev

Paldiski uue keskväljaku nurgas betoonsarkofaagis puhkab üks kaev. Kohalikud teavad rääkida, et just sealt said linnaelanikud vett. Kaevu kattis imekaunis puitpitsiga dekoreeritud varjualune. Taolisi kaevusid oli Paldiskis tegelikult palju, kuid see on üks paremini vaadeldavaid. Seda konkreetset kaevu on nimetatud ka heade soovide kaevuks. Kes teab, ehk seisabki unistuste täitumise ees vaid reis Paldiski kaevu juurde?

Paldiski kaubamaja

Paldiskil on palju pakkuda arhitektuuri-, loodus- ja militaarhuvilisele, kuid sinna sattudes, tuleb kindlasti külastada ka kohalikku kaubamaja. Sealne tootevalik ei jäta külmaks ühtegi külastajat. Nagu kohalikud ütlevad, siis Paldiskis käimise ainus kohustuslik osa on kaubamaja külastus! Loetletud sai vaid osa paljudest põhjustest, miks tuleks juba täna Paldiski retke planeerimisega alustada. Meie esmapilgul tagasihoidlikel väikelinnadel on palju pakkuda. Kõik see mees Paldiskisse!

Kui siinkirjutatu tekitas mõtteid, siis kirjuta artikli autorile e-posti aadressil johanna.toom@artun.ee.