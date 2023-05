Eestis saab vähidiagnoosi igal aastal umbes 55 last ja noorukit. Selleks, et koguda rohkem annetusi rasket haigust põdevate laste heaks, on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (EVLVL) ellu kutsunud Pardiralli, mis 1. juunil toimub juba kümnendat aastat järjest.

Vannipartide võiduujumise eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ning kutsuda üles inimesi ja ettevõtteid nende toetuseks annetama. Esimene Pardiralli toimus 2014. aastal. Idee sündis aasta varem kahe lapsevanema välisreisil nähtud samalaadsest üritusest.

Mõte tundus vahva ja suurepärane võimalus annetuste kogumiseks. Juba nädal hiljem tutvustati üritust Kadrioru pargijuhtidele ja idee võeti kahe käega vastu. Liit sai rohelise tule ja algaski ettevalmistus ralliks.

Eesmärgid rohkem kui täidetud

Esimese Pardiralli eesmärgiks oli koguda kokku 25 000 eurot, ühe pardi alghinnaks viis eurot. Mõte oli, et kui suudetakse leida sponsorid 5000 pardile, oleks üritus edukas ja liidu vedajad rahul. Juhtus aga nii, et ujuma lasti ühtekokku 7000 parti ja kokku koguti 70 832 eurot. Sealt sai õilsa eesmärgiga traditsioon tugeva alguse.

EVLVL koordinaator-tugiisik Luive Merilai.

„2022. aastal koguti kokku 376 578 eurot, mis oli laste ja nende perede toetuseks kahjuks aga juba mõne kuuga tervenisti kasutusse läinud, kuna juhtumid, mis meieni jõudsid, olid äärmiselt rasked,“ räägib EVLVLi koordinaator-tugiisik Luive Merilai. „Pardiralliga loome üheskoos lootust, mis annab peredele lootust ja arstidele turvatunde, et teha julgemaid raviotsuseid,“ lisab ta.

Lastele ja nende vanematele toeks

Liidu tegevus on aastaringne ja kedagi ei jäeta abita. Probleemidele püütakse leida võimalikult kiired lahendused ja rahalised vahendid, et iga laps saaks vajaliku ravi. Lisaks on vaja toetada ka lapsevanemate vaimu, sest ränk katsumus lõhub hingi.

Internetisaidil pardiralli.ee on võimalik annetust tehes soetada selleaastane rallipardi number ja seeläbi anda oma panus abivajajate toetuseks.

„See pole ammu kellelegi uudiseks, et Eesti tervisekassa eelarvest rahastatava psühhiaatrilise abi saamiseks on pikad järjekorrad, seetõttu tuleb aidata rahastada tasulist abi,“ räägib Merilai. Ka selle abini on raske pääseda, kuid liit püüab leida kiiremaid teid, et vanemaid aidata. Kriis ei pane end pausile ja lein ei kannata ootamist. Samuti ulatab liit abikäe neile lastele ja peredele, kes saadetakse ravile välisriiki.

Ükski vannipart ei lähe kaduma ega jää loodusesse, kõik saavad järgmisel aastal uue võimaluse rallida.

Pardiralli avapauk on sel aastal 16. aprillil, mil EVLVL tähistab oma sünnipäeva.

Ravi rahastab küll enamasti tervisekassa, aga transport ja majutus jääb pere kanda. „Lisaks tuleb elu käigus ette muid vajadusi, reeglina jääb üks vanem hoolduspuhkusele või sootuks töötuks, sest lapsega on vaja pikalt ja pidevalt haiglas olla. Pikad vahemaad kodu ja haigla vahel liikudes on lisakulutused, sest kahjuks ka kütus maksab,“ räägib Merilai.

Kümme aastat võiduujumist

Sel aastal on Pardiralli juubel, kümme aastat on lastekaitsepäeval Kadrioru park täitunud ühise eesmärgiga inimestest, nad kõik on tulnud osa saama heategevuslikust üritusest. Tänavu osaleb rallil kuni 17 000 vanniparti. Neid parte on aastate jooksul üle loetud, nende numbreid on uuendatud ja kõik on ilusti hooldatud. Kõik pardid on hoitud, ükski neist pole rändama läinud ega loodusesse unustatud.

Pardiralli peaauhinnaks on sel aastal Estraveli 1000-eurone kinkekaart, mis kehtib 2,5 aastat maksevahendina kõikides Estraveli reisibüroodes üle maailma ja mida saab kasutada mistahes reisi jaoks kas Eestis või välismaal. Selleaastane Pardiralli kampaania sai avapaugu 16. aprillil, mil EVLVL tähistas oma 31. sünnipäeva. Internetisaidil pardiralli. ee on võimalik annetust tehes soetada selleaastane rallipardi number ja seeläbi anda oma panus abivajajate toetuseks.

Artikli kirjutamise hetkel oli müüdud 10 004 parti ja kogutud 153 204 eurot.