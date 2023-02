Ühe õppeasutuse kohta on 70 tegutsemisaastat märgiline vanus – Nõmme huvikool on katkematult tegutsenud alates 1952. aastast. Aastate jooksul on asutud erinevates majades, kantud paarikümmet isemoodi nime ning elatud üle mitu riigikorra muutust.

Nõmme huvikool pakub rohkem kui 800 huvilisele 36 põnevat huviringi, mida juhendavad 50 fantastilist õpetajat. „Ma olen veendunud, et meie kooli suurim väärtus seisneb huvikoolis töötanud ja töötavates inimestes, kes on andnud huvikoolile läbi aegade kestva hinge,“ räägib Nõmme huvikooli direktor Hele Leek-Ambur.

Pidev areng ja head tulemused

„Huvikool, millest õhkub eneseteadlikkust, omal moel ehk elitaarsust ja elegantset üleolekutki, tekitab huvi, pakub intriigi ja kõneainet ning annab põhjust soovile sarnaneda parimatega. Nõmme huvikooli tuntus, populaarsus ja tunnustatus on midagi, mis on kõnelenud iseenda eest õpilaste saavutuste näol konkurssidel ja võistlustel, rääkimata sellest, et igas seltskonnas on suure tõenäosusega alati keegi, kes teab kedagi, kes on olnud seotud Nõmme huvikooliga,“ on Hele kooli üle uhke.

Elu pidevates muutustes eeldab muutusi ka huvikooli pakutavate ringide sisu ja vormi osas. „Loodan, et suudame nende muutustega kaasas käia ja võimalusel sammuke-paar ka ees olla, et meie tegevuse mõjul tunneksid õpilased ka edaspidi end õnnelikuna, targana, edukana, andekana,“ räägib Hele.

Vikerkaare maja katusel laiutab huvikooli oma observatoorium.

„Nõmme huvikool on leidnud suurepärast toetust kogukonnas, omab häid kaasamõtlejaid ja toetajaid, ning mis peamine, professionaalseid juhendajaid, see teeb huvikoolist väärtusliku ja armastatud maja just Nõmme kogukonnale,“ lisab ta.

Palju valikuid erinevatele sihtgruppidele

Nõmme huvikoolile on leitud kaks fookust, mille ainekavad pidevalt uuenevad — huviringid „erilistele lastele“ kunsti-, muusika-, käsitöö- ja liikumisvaldkonnas ning huviringid loodus- ja tehnikavaldkonnas. „Meie jaoks on äärmiselt oluline, et huviharidus on võimalus ka teistmoodi lastele, oleme püüdnud leida parimad lahendused nii tunniplaani kui õppemeetodite paindlikkuses. Eelmisel aastal alustatud „eriliste huviringidega“ soovime kindlasti jätkata, ootame väga uusi huvilisi ja julgustame nendes huviringides osalema,“ räägib Hele. Juhendatud ja motiveeritud õpetajad viivad läbi nii grupi- kui ka individuaalseid tunde.

Kolm erilist maja

Huvikool tegutseb kolmes majas. Loodusmaja on Heli sõnul tõeline „Kunksmoori maja“. Kui sinna satud, siis võid täitsa vabalt vaadata otsa boamaole, kes ootab, et talle lõunasöögiks hiire pakud. Vikerkaare majas on Baltikumi parim automudelismi rada, mille taga kihutavad kõik pereliikmed.

Nõmme huvikooli tuntus, populaarsus ja tunnustatus on midagi, mis on kõnelenud iseenda eest õpilaste saavutuste näol konkurssidel ja võistlustel.

Vikerkaare maja katusel laiutab huvikooli oma observatoorium. See on kosmoseklubi huviringidele vägev lisaväärtus. Nurme maja hoovis on kiirusautomudelismi rada. Pole nõmmekat, kes pole kuulnud selle raja häält, kui maailma tippsportlased seal võistlevad.

Lisaks huviringidele pakutakse Nõmme huvikooli ruume erinevate ürituste läbiviimiseks, olgu need siis sünnipäevad, koosolekud või seminarid. „Oleme kohandanud mõnusa bändiruumi vajaliku tehnikaga, et noored saaksid omaette harjutada, ja pakume lisaks ka võimalust esineda meie armastatud Nurme maja kontsertsaalis,“ räägib Hele.

Väärtustest rääkiv dokumentaalfilm

Vilistlaste abiga valmis huvikooli oma dokumentaalfilm „Õnneks on Nõmme huvikool“, mis on nähtav YouTube’s. Film võtab kokku huvikooli väärtused.

Huvikool ootab uusi huvilisi ja julgustab kõiki osalema. Fotod Nõmme huvikool

„Filmis kohtute viie huvikooli vilistlastega: Andrus Vaariku, Vladislav Koržetsi, Liisi Niisukese, Liisa Piiseli ja Lembit Vaheriga. Need on haaravad lood, mis räägivad huvihariduse vajalikkusest, jutustavad südamlikult õpetajatest ja kaasõpilastest. Lood, mis räägivad armastusega hobidest, põnevatest juhtumitest huvikoolis ja lugupidamisest, austusest ja täielikust usaldusest oma õpetajate vastu,“ tutvustab Hele.

„Hariduse olulisem väärtus on kvaliteet. Rakendame kaasavat õppemetoodikat ja osaleme erinevates koolitusprojektides, et üha enam lõimida erinevate huviringide tegevusi. Erinevad ühistegutsemised ja koosõppimised on need, mis tekitavad suuremat õpihuvi ja see on meie jaoks äärmiselt oluline, et meie tegevused meeldivad õpilastele nii, et tunnid oleks väga oodatud, et maja oleks nagu oma maja ja juhendaja kui hea sõber,“ räägib Hele.

Kõik vajaliku info leiad koduleheküljelt nommehuvikool.ee ja FB @huvikool.