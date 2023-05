Muuseumiöö toimub laupäeval, 20. mail. See on päev, mil üle 150 muuseumi ja mäluasutuse üle Eesti ootavad kõiki endale külla kell 18–23. NB! Sel õhtul maksab sissepääs muuseumidesse vaid 1 euro (muuseumikaardiga sissepääs tasuta).

Eesti Muuseumiühingu korraldatava Muuseumiöö teema on ootuspäraselt „Öös on liikumist!“.

Muuseum on ainus koht, kus saame liikuda ajas nii edasi kui ka tagasi. Tehniliste abivahendite abil võime liikuda tulevikku ning väärtuslike museaalide ja inimeste räägitud lugude abil ajas tagasi minevikku. Eriti tänuväärne, et sel aastal saavad üheks tervislikud eluviisid, aktiivne liikumine ja muuseumide pakutav vaimutoit.

Muuseumiöö toimkond kutsub sel aastal kõiki inimesi aktiivselt liikuma: kas kõndides, joostes, vändates või mõnel muul viisil. Miks mitte teha pikk ning elamuslik õhtu ja jõuda ühe muuseumi asemel mitmesse? Pealegi asuvad paljud muuseumid üksteisest meeleoluka jalutusteekonna kaugusel.

Muuseumiööl on just õige aeg külastada mõnda kaugemat muuseumi, kuhu muidu ei satuks, ja kasutada selleks transpordivahendit, mida igapäevaselt ei kasuta. Näiteks annavad oranžide porganditena tuntud rongid võimaluse avastada Lõuna-Eesti, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa jt muuseume! Kas teadsite, et Vargamäel asuva Tammsaare muuseumi kõrval on imelised matkarajad ja ideaalsed tingimused piknikuks? Samuti on suurepärased matkarajad Vaivara Sinimägede Muuseumi, Varbusel asuva Eesti Maanteemuuseumi ja Setomaal Saatse Muuseumi juures. Tallinnas asuva Eesti Vabaõhumuuseumi läbimine on juba ise omaette matk, nii et jalavaeva kergendamiseks pakub muuseum rataste, tõukerataste, kärude ja ratastoolide laenutust.

Kõiki jalgrattahuvilisi ootab aga Järva maakonnas Väätsal asuv Eesti Jalgrattamuuseum, mis on avatud lausa kella üheni öösel – kui teised muuseumid juba uksi sulgevad, siis soovitame rattad just sinnapoole veerema panna!

NB! Lõuna-Eestis ja Hiiumaal vuravad Muuseumiööl erinevatel marsruutidel aga lausa muuseumibussid, mille kava ja registreerimistingimustega saab tutvuda siin.

Muuseumikaart teeb vaid Muuseumiööl eripakkumise kõigile muuseumisõpradele. Sel päeval saab sõbrahinnaga soetada Muuseumikaardi, mis tagab tasuta sissepääsu terveks aastaks rohkem kui sajasse muuseumisse.

Tutvu programmiga muuseumioo.ee. FB-i üritusega liitu siin. Muuseumid ootavad kõiki öös liikuma!