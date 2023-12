Automaksu ootuses ja kehva majandusliku olukorra tõttu on turul juba toimunud pööre väiksemate mootoritega ökonoomsemate sõidukite poole.

Eesti suurima kasutatud autode müüja Longo Groupi müügidirektori Rainer Uukkivi sõnul on majandusolude üleüldine halvenemine, inflatsioon ja kodulaenu kuumakset pitsitav euribori tõus muutnud kasutatud autode ostjad väga kalkuleerivaks.

„Kui varasematel aastatel on olnud 15 000– 20 000 eurot suuremale osale Eesti autoostjatest hinnalagi, siis tänavu näitab meie müügistatistika, et pigem eelistatakse 13 000–14 000 eurot maksvaid sõidukeid,“ ütles Uukkivi. Ettevõtte peamised kliendid on keskmise sissetulekuga pered, kes ostavad enamasti kuni viie aasta vanuseid kasutatud autosid.

„Kõrgete kütusehindade tõttu ei ole meie juurde enam tuldud küsima kolmeliitrise mootoriga autosid, neist tahetakse hoopis lahti saada. Tänavu on toimunud väga selge suunamuutus pisemate jõuallikate poole,“ lisas Uukkivi. Kõige paremini lähevad kaubaks väiksema kütusekuluga autod, millel on 1,6- või 2,0-liitrine diiselmootor. Suurt huvi tuntakse ka 1,5-liitrise töömahuga bensiinimootorite vastu.

Uukkivi sõnul eelistatakse sõidukeid, mille läbisõit on alla 200 000 kilomeetri. Kuna paljude jaoks on uuema auto ostmiseks mõeldud eelarve jäänud väiksemaks, siis läheb üha rohkem kaubaks ka märksa suurema läbisõiduga autod.

„Seda julgetakse teha, kuna me impordime kõik sõidukid Hollandist ja Belgiast, kus saame kliendi jaoks riiklikust autoregistrist RDW-aruande, millel on kirjas kontrollitud kilometraaž ja eelnevad omanikud,“ selgitas Uukkivi. Longo poolt käesoleval aastal müüdud autode edetabel on järgmine: Opel Astra, Volvo V40, Škoda Octavia, Volkswagen Golf, Volvo V60, Volkswagen Passat, Peugeot 308, Ford Focus, Ford Mondeo, Škoda Su perb ja Audi A4.

„Opel Astrat eelistatakse kõige enam soodsa hinna ja veidi parema varustuse tõttu. Kasutatud Škodat küll küsitakse rohkem, kuid nende hind on Opelist kallim. Volvo puhul aga mängib rolli turvalise auto renomee,“ selgitas Uukkivi. Tema sõnul puuduvad edetabelist Jaapani ja Korea kasutatud autod, sest nende saadavus on väike. Toyota, Honda ja Kia on muidu minev kaup.

Keskmine autoostja maasturi poole eriti ei vaata, kuna tema rahakott ei võimalda seda osta. Neist populaarsemad on väiksemad linnamaasturid Nissan Qashqai, Opel Grandland X ja Renault Kadjar. Lasterikkad pered eelistavad Opel Zafira, Volkswagen Touran ja Ford S-Max mahtuniversaale. „Soovitakse muidugi võimalikult rikkalikku mugavusja turvavarustust, kuid siingi seab piirid ette hind. Auto turvalisus on muutunud perede jaoks üha olulisemaks,“ rääkis Longo grupi müügidirektor.

Planeeritav mootorsõidukimaks aitab kaasa sellele, et inimesed hakkavad autovalikut tehes hindama ka sõiduki CO2 heite näitajaid. Värvieelistused on eestlastele ainuomased – must ja hall. Viimasel ajal on hakatud rohkem ka punast ja sinist värvi autosid valima.