Naissaar on tuntud nii oma ilusa looduse, huvitava kultuuriloo kui ka äärmiselt põneva militaarajaloo poolest. Asudes Soome lahe kitsaimas kohas on saar alati olnud oluline sõjaline sõlmpunkt juba muinasajast ja hilisemal ajal erinevate suurriikide vaheliste hõõrumiste võtmepositsioon. Siin on oma kindlustusi rajanud juba Rootsi kuningriik ja kõik hilisemad Eestit valitsenud võimud. Lisaks on saart okupeerinud Briti ja Prantsuse ja isegi Soome sõjajõud. Kõik see on saarele jätnud nii selgeid mälestusmärke kui ka vaevu aimatavaid, kuid põneva taustaga, jälgi.

Peale selle on saar võrratult ilusa ja metsiku loodusega, mis ajapikku on matmas enda alla ka sõdade meenutusi.

Viimsi Sport kutsub kõiki ühinema põneva matkaga, et kõike seda tähelepanelikult uudistada ja nautida. Sel korral vaatame üle saare lõunapoolse osa, kus kaeme erinevaid sõjalisi kindlustusi ja nende jäänuseid. Veel uurime, kuhu on maetud Inglise sõdurid ja kuhu prantslased ning proovime aru saada meremiinide tehnoloogiast nende valmistamise kunagises tehases. Lisaks külastame vana vangilaagrit, kus hoiti kinni erinevate riikide poolt erinevaid kannatajaid ja kus hargnenud sündmused on kujundanud tänapäevase sisuga Maarjamäe. Sõidame ka rongiga ja uudistame ilusat loodust ning rahumeelsemaid kultuuriväärtusi. Lisaks tutvustavad kaitseliitlased oma tänapäevast varustust.

Kohalikke huviväärsusi tutvustavad Rannarahva Muuseumi ja Eesti Sõjamuuseumi giidid.

Matk algab 3. augustil Piritalt, kust kell 10.00 väljub laev. Tagasi mandrile jõuame orienteeruvalt kell 18.00.

Matkal osalemise tasu 35 eurot. Tasu sisaldab ülesõitu uue ja mugava laevaga “Strande”, lõunat Naissaarel, rongisõitu ja giiditeenuseid.

