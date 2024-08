Äsja lõppes vastuvõtt Luua Metsanduskooli, kuhu ühtekokku esitati üle 600 avalduse. Suurim konkurss on arboristi erialale (4,33 soovijat kohale), matkajuhi erialale (3,70) ning forvarderioperaatori erialale (3,50). Suurim sooviavalduste arv laekus aga maastikuehitaja erialale, kus 36 kohale soovib õppima tulla 106 inimest.

Eile lõppenud vastuvõtt näitab eelkõige täiskasvanud õppija valikuid; põhikooli lõpetanud noorte vastuvõtt lõppes juba juuli algul ning noorte hulgas oli populaarseim harvesterioperaatori eriala.

Luua Metsanduskooli õppejuht Meelis Kall sõnab, et suur sisseastumisavalduste arv on hea võimalus valida kandidaatide seast need, kel on suurim motivatsioon tulevikus Eesti looduse eest hoolt kanda. „Luua Metsanduskooli erialade tuumiku moodustavad metsanduserialad, kuhu on samuti soovijaid rohkem kui õppekohti. Kuna metsandusega seotud erialadele on tööandjate ootused suuremad, siis on meil olnud hea võimalus teha rohkem õppekohti, et pea kõik tuleviku metsakasvatajad ja taksaatorid saaksid parimad teadmised ja oskuste väljaõppe just Luual,“ sõnas Meelis Kall.

Õppejuhi sõnul on hea meel ka selle üle, et kutseharidusse tullakse ka jätkuõppe erialadele, mis tähendab, et juba töötavatel spetsialistidel püsib soov oma teadmisi täiendada ja kaasajastada. „Metsamajanduse spetsialist ning puittaimede hindaja erialad on suunatud just neile, kel on juba valdkondlikku töökogemust või omandatud eriharidus, kuid kes soovivad oma teadmised viia veel taseme võrra edasi – tundub, et ka tippspetsialistid on mõistnud, et kutseõpe on just see paindlik võimalus töö kõrvalt saada erialane tarkus, mis keskendub praktilistele oskustele ja annab koheselt oma töös rakendatavad teadmised,“ selgitab Kall kutsehariduse eeliseid.

Luua Metsanduskoolis on 14 eriala ning noortele on lisaks võimalus oma suund leida kutsevalikuõppes. Kooli õppesuunad jagunevad kolmeks, haridust antakse metsanduse, aianduse ja turismi valdkondades. Koolis õpib ligikaudu 600 õpilast.