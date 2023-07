Hiljutistes teravates maksupoliitika vaidlustes oli üheks vaidlusaluseks teemaks majutusasutuste käibemaksu tõstmine 22 protsendile. Lõpuks jõudsid turismiarendajad valitsusega kompromissile – käibemaks tõuseb 13 protsendile.

Vastab mittetulundusühingu tegevjuht Raili Mengel.

Millega Eesti Maaturismi Ühing peale maksutõusude ärahoidmise veel tegeleb?

Eesti Maaturismi Ühing on loodud aastal 2000 ja koondab täna 288 liiget, turismiettevõtet ja ettevõtjat üle Eesti. Harjumaalt on liikmeid 52. Eesti Maaturism MTÜ on üle-eestiline, mistõttu ühing ei tegele konkreetselt ühe maakonnaga, kuna esindame kõiki – mured on sarnased pea igas maakonnas. Konkreetse maakonnaga tegelevad rohkem maakondlikud turismiarenduse keskused.

Mis on MTÜ tegevuse eesmärk?

Ühingu eesmärk on ettevõtjatest ühingu liikmete koolitamine, teenuste läbimõtlemine ja disainimine, teenuste kvaliteedi parendamine, tootearendus. Lisaks ka üle-piiriliste turismitoodete väljatöötamine ning arendamine. Olgu näiteks toodud rahvusvahelised pikamaa matkarajad, E9 Ranniku matkarada ja E11 Metsa matkarada, Liivimaa toidutee ja Läänemere toidutee, militaarturismi pärandi marsruudid.

Eesti Maaturismi Ühing MTÜ tegevjuht Raili Mengel.

Üle-eestilistest projektidest rääkides Eesti saunatee ja Eesti toidutee. Tutvustame meie maalähedast elulaadi ka kaugematel turgudel, näiteks loodusturismi teenuseid Suurbritannias. Võimaluste piires tegeleme ka ühise turundusega, seda nii Eestis kui lähiriikides. Uue rahvusvahelise projekti BASCIL raames tegeleme ka toiduturismi ja -võrgustike loomise ja vastavate turismiteenuste arendamisega. Maaeluministeeriumi toel on plaanis käesoleval aastal tegeleda ka maaelugiidide koolitamisega.

Kes on teie koostööpartner?

Eesti Maaturismi Ühing on partner ja teeb koostööd erinevate riiklike- ja piirkondlike turismiarendusorganisatsioonidega ning erialaliitudega. Teokamad partnerid on Eesti Spaaliit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit, Eesti Turismifirmade Liit jne. Ühing on poliitikutele teabeandja riikliku turismipoliitika väljatöötamisel. Meie küsime sisendit omakorda aga just turismiettevõtjatelt ning anname plaanitavatest muudatustest ka oma liikmetele esimesena teada.

Kas nimetate ka mõne konkreetse „töövõidu“?

Koostöö viimane näide on majutusteenuse käibemaksu kompromisslahenduse saavutamine riigiga: majutusteenuse käibemaks küll tõuseb, aga mitte 22 protsenti vaid 13 protsenti. Sellise, kõigile turismiasutustele kasuliku kompromissi saavutamisel oli kindlasti abiks meie liikmete poolt ühiselt tellitud ja tasutud käibemaksu tõusu mõju-uuring. Mõju- uuringut ei pidanud riik küll vajalikuks, aga see tõestas veenvalt, et kui majutusasutuste käibemaks tõuseb 22 protsendile, riik kaotab maksutuludes, mitte ei võida.

Anneli Kana, Metsanurme külakeskuse juhataja: oleme Eestit esindanud ka Jaapanis

Kes arvab, et Eesti Maaturism MTÜ jagab raha, see eksib. Rahajagamisega nad ei tegele, projektipõhist toetust sealt ei saa. Maaturism tegeleb turismifirmade ühisturunduse, ühiste projektide tutvustamisega, ettevõtete omavahelise koostöö koordineerimisega. Eesti maaturism tutvustab alati Eesti kauneid paiku Euroopa suurimal turismimessil Saksamaal, ITB Berliinil.

Kohal oleme ka Soome turismimessil ja mardilaadal, meie esindus on Läti turismimessil Riias. Eksootilisematest paikadest rääkides, siis 2019. aastal sai Jaapani turismimessil Osakas Eestit tutvustamas käidud. Aga eks selle turismialase ühistegevusega ole nagu kõigi ühistegevustega – ise tuleb aktiivne olla, oma projektid ühisprojektidega sobima panna. Siis on ühistegevusest kasu.