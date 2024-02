Maardulased ja linna külalised on oodatud teisipäeval, 13. veebruaril kell 16.00 Kellamäe parki vastlapäeva tähistama ja mõnusalt aega veetma.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul ühendab oluline rahvakalendri tähtpäev vastlapäev inimesi ja toob rõõmu pimedatesse talveõhtutesse. „Vastlapäeva tähistame Maardus juba teist aastat järjest ning see on kogukonna seas leidnud sooja vastukaja. Vastlapäev oma rõõmsate tegevustega aitab täita pikka kevadeootust rõõmsa meele ja toreda vaheldusega ning seda kogu pere seltsis. Lisaks on see suurepärane võimalus tutvustada multikultuurses linnas eesti tähtpäeva traditsioone. Loodan teid kõiki näha 13. veebruaril Kellamäe pargis, et ühiselt jagada toredaid hetki!“ lisas Arhipov.

Pidu pakub rahvale mitmekesist meelelahutust ja traditsioonilisi vastlapäeva tegevusi. Ees ootavad lõbusad vastlamängud, mis toovad naeratuse näole nii väikestele kui ka suurtele külalistele. Ponisõidud pakuvad aga lastele meeldejäävat kogemust ja teevad päeva rõõmsaks.

Kindlasti on kohal ka traditsioonilised vastlakuklid, mis rahuldavad iga maiasmoka maitsemeelt. Ennast saab soojendada maitsva hernesupiga ja seda kõike kauni rahvamuusika saatel – peo külalistele esinevad rahvatantsuansambel Õmmikad ja rahvamuusikaansambel Jõuk. Pidu lõpeb särava tuleshowga, mis lisab üritusele erilist võlu.

Üritust korraldab Maardu linn koostöös Maardu Kultuuri- ja Infokeskusega.