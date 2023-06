Maagaasiseadme vastavuse kontrollijad on leitavad Transpordiameti kodulehelt .

Sellisel juhul on mootorsõiduki või selle haagisega lubatud sõita ettevaatlikult. Arvestada tuleb ohu iseloomu, sõita üksnes mööda lühimat teed lähimasse remondikohta, maagaasiseadme tehnonõuetele vastavuse kontrollimise kohta, Transpordiameti teenindusbüroosse või parkimiskohta.

Transpordiamet tuletab täiendavalt meelde, et maagaasiseadme kontrolli eesmärk on tagada kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite toitesüsteemide ja kütusepaakide nõuetele vastavus, tagamaks kütusena maagaasi tarbivate sõidukite kõrge ohutase.

Selle muudatusega pikendatakse kontrolli tähtaega ainult nendel sõidukitel, mille kontrolli tähtaeg on vahemikus juuni kuni oktoober ja mis ei ole läbinud maagaasiseadme kontrolli. Kui sõidukile on teostatud maagaasiseadme kontroll, siis antud sõidukil kontrolli tähtaega ei pikendata.

