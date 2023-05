Batuudid lastele on populaarne lisand igas aias. Neid armastavad nii pere enda lapsed kui ka kõik väikesed külalised. Ja kui aias on juba olemas plastikust mängumajad ja liumäed, siis laste batuut on suurepärane täiendus. Seda ka pikas plaanis – kuna batuut on sobilik igas vanuses kasutajatele ei pea kartma, et see juba järgmisel aastal nukralt aianurgas seisab.

Kuidas on batuudid lastele kasulikud?

Lastemaja ja liivakast sobivad mängimiseks ülihästi, ent laste batuut pakub aktiivset ajaveetmise võimalust, millel on ka rohkelt boonuseid.

Kuna hüppamisel on vaja kontrollida keha liikumist, aitab see arendada koordinatsiooni ning motoorseid oskuseid, mis tulevad kasuks ka igapäevaelus. Batuudil üles-alla hüppamine ja trikkide katsetamine võib olla päris korralik trenn, mis ei ole samas igav, vaid hoopis äärmiselt lõbus tegevus.

Õigesti batuudile maandumine ja uuesti õhku tõukamine nõuab ka keskendumist, mis ühelt poolt aitab mõtted mujale saada ja teiselt poolt tekitab kehas endorfiini, muutes batuudi kasutajad rõõmsamaks ja õnnelikumaks. Lisaks võib avastada, et pärast mõnda aega batuudil hüppamist on ka teistele asjadele, näiteks õppimisele keskendumine hulga lihtsam.

Ja muidugi, õues tegutsemine aitab saada ka piisava koguse D-vitamiini. D-vitamiinil endal on aga oluline roll immuunsüsteemi, luude kasvamise ja lihaste funktsioneerimise toetamisel. Batuudi kasutamine on abiks ka ärevuse ja stressi leevendamisel ning seda nii laste kui täiskasvanute hulgas.

Home4you poes on laste batuut saadaval igas suuruses

Kuna batuudid mahuvad ka väiksemasse aeda, tähendab see, et lõbus ja aktiivne ajaveetmine on sõna otseses mõttes paari sammu kaugusel. Selle asemel, et kuskile mänguväljakule sõita või viriseda, et kodus pole midagi muud teha, kui arvutis aega veeta, saab minna õue ja batuut on juba valmis ja ootamas. Investeering, mis tasub üsna ruttu ära.

Kas batuudi kasutamine on turvaline?

Home4you batuutide valik on suur ja lai ning tahaks ju ikkagi parimat lahendust, mida saab ka pikalt kasutada. Mida on hea teada?

• Kvaliteetne batuut võib olla küll kallim, ent peab kauem vastu ja pakub pikemat kasutamisrõõmu. NB! Ostes batuudi väljaspool tavahooaega, on ka kallimate variantide hinnad tavaliselt soodsamad.

• Nelinurksed batuudid on võimsama tõukejõuga ning seetõttu sobivad rohkem edasijõudnumatele ja neile, kes soovivad teha rohkem trikke ning ennast proovile panna. Samas on nelinurksed batuudid reeglina ka kallimad.

• Kõige levinumad on ümmargused batuudid, nii et valikuvõimalused on suuremad ja hind tihtipeale soodsam.

• Kõige ohutumaks valikuks on maapealsed batuudid, mis kaevatakse maa sisse nii, et hüppamisala on maapinnast veidi kõrgemal. Vaatamata sellele, et need on ohutumad kui teised batuudid, siis tuleb ka sinna juurde osta turvavõrk.

• Erinev lisavarustus muudab batuutide kasutamise mugavamaks ja turvalisemaks: trepp, et batuudile minek ja lahkumine lihtsamaks teha; turvavõrk, mis aitab vältida batuudilt kukkumist; turvaäär batuudi vedrude katmiseks, et hüpates vedrude vahele kinni ei jääks ning batuudi kate, et seda ilmaolude eest kaitsta ja eluiga pikendada.