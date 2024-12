Eesti ettevõte BoxBox kasutab nutikalt pärast koroonat tühjaks jäänud ärikinnisvara ning on loonud platvormi, mis viib kokku laopindade vajajad ja ladudeks sobiva pinna omanikud. Tänaseks on koostöö käima läinud Põhja-Euroopa majutusketiga ning leitud partneriks ka Hispaania üks suuremaid laofirmasid.

BoxBoxi asutajad Markus Evardson ja Kevin Kaldalu lõid esmalt superautode klubi Blacklist, enne kui uusi äri-ideid otsides jõudsid eelmisel aastal BoxBoxini. “Superautode grupi asutasin siis, kui mul polnud juhilubagi. Mul oli jalgratas. Pole tähtis, mis sul on, pead olema valmis asju ära tegema,” sõnas Kaldalu.

Evardson, kes lõi Eesti esimese minilao juba aastate eest, pakkus välja hoiustamise platvormi loomise. Talverehve maale lattu viies sündis idee, mis oli lihtne, kuid samas uuenduslik: ühendada inimesed, kellel on tühjalt seisvaid pindu, nendega, kes vajavad rohkem ruumi. Ehitada midagi sellist nagu Airbnb, aga fookusega laopindadele.

Noormehed käisid Helsingi äärelinnas Lauttasaaris ukselt uksele ja küsisid inimestelt, kas neil on ruumi üle või lisaruumi vaja. Rohujuuretasandi lähenemisviis osutus kiiresti edukaks. “Leidsime paarkümmend naabrit, kes hakkasid omavahel pindu vahetama. Meil ei olnud meeskonda, ettevõtet ega esitlusi. See oli lihtsalt ukselt uksele müük ja inimestele võimaluse andmine oma pinda välja rentida,” rääkis Kaldalu.

Tagasi Tallinnas, hankisid nad endale kontori ja täitsid kahe nädalaga tühjalt seisva naaberbüroohoone laoklientidega. Tänaseks ongi suur osa platvormile jõudnud pindadest pärit ärikinnisvara portfellidest, millele on hoope jaganud nii kõrged intressid kui ka koroonaga plahvatuslikult levinud kaugtöö. “Kesklinnas pole laoruume tegelikult üldse. Aga on palju vanu büroohooneid või B-, C-, D-klassi büroohooneid, mis seisavad täiesti tühjana,“ sõnas Kaldalu.

BoxBox laienes eelmisel talvel kiiresti, tehes koostööd suurte ettevõtetega nagu Forenom, mis on üks Põhja-Euroopa suurimaid majutuskette, täites nende keldrid, esimesed korrused, aga ka laopinnad uute klientidega. Ettevõtte uuenduslik lähenemine ja kiirelt kasvanud populaarsus tegi ka uute partnerite leidmise lihtsaks.

Novembris osales BoxBox EISi ühisstendi koosseisus Barcelona Smart City messil ja see oli ettevõttele esimeseks ekspordimessiks. Messiks valmistudes leiti huvitav partner, kellega messil kohtudes jõuti ka kokkuleppe sõlmimiseni. Peagi tulevad BoxBoxi platvormile pinnad Hispaania ühelt suurimalt laofirmalt Necesito un Trastero, kellel on sadakond ladu üle kogu Hispaania. “Võib-olla olemegi tulevikus rohkem nagu booking või hotels.com kui Airbnb. Eks seda näitab turg,” ütles Kaldalu.

Evardson ja Kaldalu on pool elu olnud ettevõtjad. Nad on vaid veidi üle 20-aastased, aga nende eesmärk on muuta valdkonda, kus enamik juhte ei ole neist mitte kaks, vaid kolm korda vanemad. Asutajate vanus ei ole seni takistuseks olnud – vastupidi. “Pole tähtis, kui vana olla, vaid see, mida teha ja kuidas end tõestada,” rääkis Kaldalu. “Kinnisvaraga on samamoodi. Oleme mõnikümmend aastat nooremad kui enamik inimesi, kes kinnisvaraga tegelevad. Inimesed peavad ärikinnisvara ka üsna igavaks valdkonnaks. Aga kui tuled sisse energiaga ja näitad, mida suudad, ja näitad numbreid, siis on üsna lihtne jalga ukse vahele saada,” lisas ta.