Kütteperioodi eel ning inflatsiooni valguses tahame ju kõik arvetelt natukenegi säästa, eriti hea kui saame seda oma olemasolevate kodumasinatega teha. Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar annab mõned nipid, kuidas oma kodumasinatega elektriarvelt säästa.

Kasuta pesumasinatel viivitusstarti

Elektrihinnad on väga kõikuvad ning börsipaketil olijad tahavad just siis pesu pesta kui elektrihind on kõige odavam. „Selleks, et pesu pesemiseks kõige odavama börsihinnaga elektrit tarbida, ei ole tarvis tarbetult kodus passida või keset ööd äratuskella peale ärgata ja pesumasin tööle panna,“ rääkis Pennar.

„Tänapäevastel pesumasinatel on olemas viivitusstardi võimalus ehk paned õhtul magama minnes või hommikul tööle minnes viivituse peale, masin hakkab sätitud ja odaval ajal automaatselt tööle ning sulle jääb vaid asjade välja võtmine. Samuti on moodsatel pesumasinatel ka muidu funktsioone, mis aitavad energiat säästa, näiteks pesta külmema veega.“

Hoia energiat kokku nutika teleriga

Kontrolli, milliseid energiatõhususe võimalusi pakub sinu teler. Uuemad nutitelerid on varustatud erinevate funktsioonidega, mis samuti energiat säästavad. „Samsungi teleritel on spetsiaalne AI Energy režiim, mis jälgib ümbritsevat valgust, tuvastab selle taseme ning analüüsib seda heleduse reguleerimiseks, vähendades sellega kogu energiatarbimist,“ rääkis Pennar.

Vaata üle külmik ja hoia sügvakülmik jää-vaba

Külmikul tuleks kontrollida üle seatud töötemperatuur. Külmiku puhul on normaalne temperatuur 3–5 kraadi ja sügavkülmiku puhul -15–-18 kraadi. „Kui sügavkülmiku riiulid või hoiukastid on läinud jäässe, siis tuleks need üles sulatada ja puhastada, et sügavkülmik saaks võimalikult efektiivselt ja energiatõhusalt töötada,“ lisas Pennar.

„Paljud külmikud on täna ka nii nutikad, et reguleerivad oma energiatarbimist vastavalt kasutusele. Kui näiteks oled reisil ja külmiku ust regulaarselt ei ava, siis külmik selle tuvastab ja vähendab energiatarbimist.

Täida korrektselt nõudepesumasin

Nõudepesumasin kasutab küll tüki kohta rohkem energiat kui käsitsi pesemine, ent oluliselt vähem vett. Pennari sõnul on nõudepesumasina korrektne täitmine üsnagi lihtne, kõik asjad tuleb ette nähtud kohtadele asetada, et vesi ja pesuvahend igale poole ligi pääseks.

„Kui panna pesema „täis masin“, siis käsitsi pesemisega võrreldes kasutatakse vähem energiat, vähem vett ja vähem pesuvahendit,“ ütles Pennar.

Vali uus seade tõhusa energiaklassiga

Üks lihtne viis, kuidas hoida koduseadmete energiakulu kontrolli all, on uusi seadmeid valides, pöörata tähelepanu selle energiaklassile. Kõigil Euroopa Liidus müüdavatel kodumasinatel, näiteks külmikutel, pesumasinatel või teleritel on peal energiatõhususe märgis skaalal A–G.

Pennari sõnul ei ole kindlasti mõistlik kogu aeg masinaid uuemate vastu välja vahetada, vaid seda ikka vajaduspõhiselt teha. Alates 2021. aastal vastu võetud süsteemi järgi on lisaks A tähisele ka üsna energiatõhusad B ja C tähisega seadmed.

Tänapäeva tehnoloogiliste ja tarkvaraliste lahenduste juures on veel mitmeid võimalusi, kuidas kodumasinate energiatarbimist paremini ja efektiivsemalt juhtida. Pennari sõnul laieneb Samsungi AI Energy režiim ka teistele koduseadmetele.

„Nutitelefonis saab sinna juurde lisada enda elektrihinna, luua eesmärgid ja vaadata tarbimise aruandeid nii kWh kui ka eurodes. Lisaks saadab rakendus ennustusi kui palju energiat võidakse tarbida vastavalt kasutaja eelnevatele infopunktidele ning saadetakse näpunäiteid/teavitusi kui kulud liiga kõrged on ning eesmärgi täitmine raskendatud on.“