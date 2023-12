Teisipäeval, 5. detsembril kuulutati rahvusooper Estonia valges saalis välja konkursi „Kodu kauniks 2023“ parimad. Aasta kodu tiitli koos 2500 euroga Swedbankilt pälvisid Karina ja Andrei Nirk ridamajakorteri kujundamise ja sisustamise eest; Aasta aia tiitel koos 2500 euroga Bauhofilt läks perekond Kuusemäele taastatud talukohas suure iluaia rajamise eest.

Võistlust Kodu Kauniks korraldab 24. aastat ajakiri Kodu & Aed. Lisaks aasta kodu ja aasta aia aunimetusele jagati sponsorite abil välja kaheksa preemiat. Võistluse peaaegu sajakonna osaleja hulgast valiti välja 22 kodu- ja aiafinalisti.

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Aita Kivi: „On imetlusväärne, kui palju on meie inimesed pühendanud oma kodude kujundamisse ja sisustamisse aega, oskusi ja vahendeid! Tore, et kodusid, kus hinnatakse elujälgedega mööblit ja värve, osaleb konkursil aina rohkem. Tore, et kodudes näeb raamaturiiuleid raamatutega ja toaseintel kunsti. Meeldivalt palju on ka taaskasutust.“

Žürii koosnes ajakirja Kodu & Aed toimetajatest ja sponsorite esindajatest, lõpliku kaalu andsid preemiaotsustele sisearhitekt Ivi-Els Schneider ja aiandusekspert Kersti Rannamäe.

Ivi-Els Schneider: „Tänavusel konkursil nägime hästi palju valgeid taustu ja täiesti valgeid interjööre. Kas see on just ajastu märksõna – aga valge on puhastav ja positiivne. Silma hakkasid ka mitmed monokroomsed, mustvalged interjöörid.“

Kersti Rannamäe: „Seekordsel konkursil andsid tooni juba täiskasvanueas aiad, kus on oma salapärased nurgakesed, on tunda kogemust ja ajatust. Aina julgemini kasutatakse aiakääre, et vormida okas- ja lehtpuudest toredaid vorme.“

Aasta aed.

Aasta kodu – 2500 eurot Swedbankilt

Karina ja Andrei Nirk on rajanud kodu Harku järve lähistele – see on suurepärase stiilitunnetusega, põhjalikult läbi mõeldud lahendustega ja elanike harrastusi peegeldav isikupärane ridamajakorter. Nii viimistlusse kui ka sisustamisse suhtus paar ülimalt põhjalikult, kaaludes hoolega, kuidas tulemus parim saaks. Mööbli valikul on eelistatud Skandinaavia disaini ja 1950.–1960. aastate esemeid.

Aasta aed – 2500 eurot Bauhofilt

Helina ja Taavi Kuusemäe on vaid nelja aastaga taastanud varemetes ja võssa kasvanud vana talukoha Raplamaal Mällu külas. Hooned on korda tehtud, õuealal laiub isikupärase kujunduse ja eestilike kiviaedadega iluaed. Tegu on veel noore aiaga, mille võlu ja omapära seisneb detailides. Suur maa-ala pakub palju võimalusi, millega on ilusasti ja mitmekülgselt algust tehtud.

Põhjamaine kodu – 1000 eurot Hemtexilt

Piret Pert on vastutustundlikult ja pisidetailideni perfektselt renoveerinud ja sisustanud vanalinnakorteri Tallinnas. Poolteist aastat kestnud põhjalike lammutus- ja ehitustööde järel on kodu planeering üsna sama nagu ehitusajal ning näeb välja kui põhjamaine unelm: valge, rahulik, karge, stiilne ja hubane.

Parim valguslahendus – 1000 eurot 4Roomilt

Perekond Rosenvaldi ruumikas katusekorter asub isa ehitatud perekonnamajas Tartu piiril ning selle mitmekülgsed valguslahendused on ülipõhjalikult läbi mõeldud ja korrektselt teostatud. Peale erinevate üldvalguse võimaluste on välja valgustatavad tööpaigad ja kunstiteosed, fotod, aknapõsed ja vana palksein.

Parim vannituba – 1000 eurot Villeroy & Boch Gustavsberg Eesti filiaalilt

Perekond Prommik on Rakvere äärelinna kunagisse kortermajja loonud kauni kodu oma neljale lapsele. Selle kodu alumise korruse vannituba on omanäoline ja romantiline: aknast saab astuda koguni väikesele kaarjale rõdule ning laes ripub lühter. Looduslähedast meeleolu lisavad raamitud fotod.

Rahvuslik kodu – 700 eurot Eesti Omanike Keskliidult

Kärt Piirisild on loonud jõuliselt omanäolise ja värvika, džungliteemast inspireeritud lahendusega korteri Tallinnas, kus särtsu lisavad mustrid, kontrastid ja idamaised esemed. Põhjaliku remondi käigus uuendati nii kommunikatsioone kui ka planeeringut. Selles kodus on väärtustatud taaskasutust ja ehedaid materjale.

Elujõuline aed – 1000 eurot Kekkilält

Helina ja Taavi Kuusemäe suur maa-aed Raplamaal Mällu külas metsade keskel on veel väga noor, aga juba lopsakate istutusaladega, mis on turvaliseks elupaigaks konnadele ja teistele väikeloomadele. Ilupõõsastes pesitsevad linnud, õiemeri katab toidulaua putukatele. Pere peab oluliseks taaskasutust ja jätkusuutlikku aiapidamist.

Hästi hooldatud aed – 1500 eurot Husqvarnalt

Perekond Kaasiku aed Keilas on äärmiselt korras ja lopsakas, muru on nagu ühtlane sametkangas. Silma ei jää ühtegi korrastamata nurka ega umbrohtu, mis häiriks ja rikuks harmooniat. Elupuudega liigendatud krunt on jagatud justkui rohetubadeks, on mõnusaid istumiskohti ja terrasse.

Alternatiivaedlinnas – 500-eurone kinkekaart Bauhofilt

Jane Pello on loonud Tallinnas Nõmme linnaosas kõrgete mändide alla kuivale liivamaale kauni varjuaia. Okaspuude keskele toovad värve õitsvad rodod, hortensiad ning lehtdekoratiivseid taimed. Hästi on läbi mõeldud aiavalgustuse, teede ja istumisalade paigutus.

Aiakultuuri edendamise auhind – 1000-eurone kinkekaart Bauhofilt

Põltsamaa linna lasteaia taimeala kujundus on inspireeritud päikesest: iga rühma peenrakastid kulgevad justkui päikesekiired. Lapsed kasvatavad ja istutavad taimed ise ning ka hooldavad oma peenraid. Aias on putukahotellid ja euroalustest lugemispesad. Eesmärk on äratada linnalastes loodus- ja aiahuvi ning õpetada neid tundma taimi.