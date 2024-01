Vastab Marget Raukas, Benu Elva Tervisekeskuse apteegi proviisor.

Millised viirused ohustavad väikelapsi?

Väikelapsi ohustavaid enamlevinumaid viiruseid on sadu ning tavaliselt on viirusega kokkupuute ja haigestumise peiteaeg paar päeva kuni kolm nädalat. Viirused levivad lastehoius tihedalt kontaktis olevate väikelaste seas aevastades, ninast nohuga, suust köha ja süljega ning kõhuviirused oksendamise või kõhulahtisusega.

Peamised sümptomid on ninakinnisus-vesisus, punetavad vesised silmad, kõrvavalu, harvem kurguvalu, lihasvalu, lööbed nahal, kõhulahtisus, oksendamine, üldine halb enesetunne või külmavärinad ning kiire palaviku tõus.

Mida peaks viirushaiguste hooajal sisaldama väikelastega perede koduapteek?

1. korralik (digitaalne) termomeeter;

2. antiseptiline lahus või sprei ja plaastrid;

3. inhalaator;

4. füsioloogilise lahuse ampullid ja ninapump;

5. ksülometasoliini tilgad ja Zyrtec tilgad või lahus;

6. sinepipulber või sinepiplaaster ja hanerasvasalv;

7. köhasiirupid vastavalt lapse vanusele;

8. paratsetamooli või ibuprofeeni sisaldavad siirupid või küünlad;

9. Enterol ja Smecta pulber;

10. probiootikumid ehk piimhappebakterid lastele sobivate tilkadena ning rehüdreerivad lahused.

Millal tuleks pöörduda arsti poole?

Teinekord võivad kergemad viiruslikud haigused muutuda bakteriaalseteks, mis on juba tõsisemad ja vajavad antibiootikumiravi. Arstile tasub helistada siis, kui haigus näib süvenevat või lisandub uusi sümptomeid.

Arstiga tasub konsulteerida, kui on kõrva- või muu valu, mis paratsetamooli või ibuprofeeni kasutamisel ei taandu ning laps nutab pidevalt, kõrge palavik, mis ei alane 48 tunni jooksul, püsiv oksendamine ja kõhulahtisus, joomisest keeldumine või uriini või mähkmete arvu vähenemine poole võrra. Viivitamatult tuleb kiirabi kutsuda juhul, kui lapsel tekivad hingamisraskused, tema nahk on kahvatu või kui laps on ebaharilikult loid.