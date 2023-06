Vastab Margot Leen, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ekspert.

Kuidas käituda, kui keegi tuleb ukse taha ja tahab mingit kaupa müüa?

Tarbija kaitseks on seadusega ette nähtud õigus väljaspool äriruume tehtud ostude korral ümber mõelda, st lepingust taganeda ning oma raha tagasi saada. Lepingust taganemise õigus kestab 14 päeva ning selle õiguse olemasolust on müüja kohustatud kirjalikult teavitama enne ostutehingu tegemist. Lepingust taganemist ei pea müügiesindajale kuidagi põhjendama ega õigustama. Piisab 14 päeva jooksul selgelt väljendatud tahteavaldusest, mis tuleks kindlasti edastada kirjalikult, näiteks e-kirja teel. Pärast kauplejale taganemissoovi edastamist tuleks ostetud ese viivitamata kauplejale tagastada.

Mida peaks tark tarbija teadma internetist ostmisel?

Enne veebist ostmist tee kindlaks kaupleja isik, otsi üles tema kontaktandmed. Enne tellimist uuri ettevõtte tausta. Kontrolli, ega e-pood ei ole kantud tarbijavaidluste komisjoni musta nimekirja. Loe läbi e-poe ostutingimused. See võtab vaid mõne minuti, kuid annab olulist infot kaupleja kohta. Tea, et e-poest tellimisel on sul seadusest tulenev õigus 14 päeva jooksul ostust taganeda. Samuti on sul õigus esitada kaebus kahe aasta jooksul, kui ostetud ese lakkab töötamast, läheb katki või ilmneb mõni puudus.

Mida peaks silmas pidama kasutatud auto ostmisel?

Kontrolli müüja tausta. Veendu, kas autot müüb era- või juriidiline isik. Eraisiku käest osta võib olla odavam, kuid eraisikute vahelisi vaidlusi lahendab vaid kohus. Teiseks vaata üle auto ajalugu, mida näeb liiklusregistris transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrollis avanevas uues vahekaardis. Liikluskindlustuse fondi kodulehel on nähtavad võimalikud avariid. Kindlasti kontrolli ka auto tehnilist korrasolekut. Lepi kokku võimalikult pikk proovisõit. Korrasoleku kontrolliks on kindlaim viia auto lähimasse sama margi esindusse. Vormista kirjalik ostumüügileping kahes eksemplaris.